Tras siete años de haber llegado a la ciudad de Miami desde su natal Cuba, el estilista profesional e influencer Darien Cruz Díaz hoy cuenta con un exitoso salón de belleza en dicha ciudad estadounidense, donde ha sido reconocido como uno de los “estilistas de los famosos”.

Díaz ha estado trabajando con diversas personalidades del medio artístico y deportivo, entre ellas Paola y Russ Mayfield, Beatriz Luengo y el influencer Alexander Otaola.

Gracias a su creatividad y estilo innovador, el artista de la belleza ha superado los 14.200 seguidores en su cuenta de la red social Instagram, en la que comparte con su público los cambios de look de sus clientes y otros contenidos.

Su inspiración

El aclamado estilista comenta que para hacer un nuevo look se inspira en la temporada en la que esté, en la simetría y óvalo facial del cliente. Asimismo, en características generales de la persona para llegar a un acuerdo con el cliente para que se sienta cómodo con el cambio de look y este no sea un impedimento en su día a día.

“Para dar un mejor estilo al cabello del cliente, me fijo en su óvalo facial, cuello, hombros y estatura, entre otras cosas. En cambio, cuando se trata de un cambio de look drástico, lo mejor es tener una buena comunicación con el cliente para saber elegir lo que desea y tener bueno resultados”, dice el artista.

Cuidado y orientación a sus clientes

Darien Cruz Díaz comenta que los procesos químicos duran horas y que por ello debe haber una buena comunicación entre el estilista y el cliente, de manera que el cliente comprenda que el profesional está preparado para saber lo que le beneficiará en cuanto a su imagen.

Como consejos para las personas que quieren tener un cambio de look drástico, Díaz revela que quienes deseen ser rubias extremas o hacerse un balayage deberán tener mucho cuidado y dejarse orientar por el especialista del cabello. En este aspecto, el cubanoamericano comparte que es necesario cuidar el cabello apropiadamente para sobrellevar el cambio de look drástico.