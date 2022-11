Ella es la "mujer más alta del Caribe"

Email it

Mide 1,90 metros, vive en Colombia, paraliza el tráfico cuando camina por las calles y ya la llaman la «mujer más alta del Caribe». Su nombre es Amparo Regino y es noticia esta semana luego que varios medios de su país la bautizaran con el imponente título.

«Ser alta en una región en que las mujeres en promedio tienen una estatura de 1,60 metros es para no pasar desapercibida. En especial, en los sitios públicos como al tomar el bus, ir al centro comercial, restaurante, discoteca o al estadio» reseña el diario colombiano El Tiempo sobre la «mujer más alta del Caribe».

Amparo es estudiante de Trámite Aduanero en Barranquilla. Sin ser modelo ya cuenta con muchos seguidores en sus redes sociales, por su belleza y altura. Su padre mide 1,85 metros, mientras que su madre está en unos centímetros por encima del metro 70.

Con su 1,90 metros, Amparo no es solo la más alta de sus cuatro hermanos y de toda su familia, sino del norte del país, donde hasta el momento no hay reseña de un caso similar.

¿Cómo se ve la «mujer más alta del Caribe?

En declaraciones a medios colombianos, Amparo asegura que es una mujer descomplicada, alegre y segura. Dice que nunca la ha afectado su altura, pese a reconocer que en el colegio y el barrio siempre surgieron las bromas.

“Ya me acostumbre a que la gente me mire, y hasta me digan cosas. Para mí eso es normal”, cuenta para referirse que cuando va por la calle le tiran piropos, o cuando llega a discotecas o restaurantes las mujeres son las primeras en mirarla de pies a cabeza y enseguida cuchichear.

“Hay unas que se ponen hasta celosas, como si yo les fuera a quitar al novio, me tuercen los ojos y miran feo”, cuenta en medio de la risa.

No usa zapatos de tacón, siempre va en tenis por la comodidad y porque dice que no necesita verse más alta.

Cuando se monta en los buses dice que le toca irse hasta la última silla donde puede sentarse más cómoda.

“Las piernas no me caben, en especial en esas autobuses pequeños. Por eso debo buscar el último puesto, aunque allí tampoco puedo estirarme”.

Sobre sus relaciones sentimentales, dice que a sus 19 años no ha tenido muchas relaciones amorosas. Pero en la actualidad tiene novio que lo tiene bien medido: 1,74 metros de estatura, ni un centímetro menos, ni uno más.