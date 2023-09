Para la estilista Yania Merán la clave está en estudiar el pelo y sus componentes para saber qué le perjudica

Tengo varios días observando el trabajo de la estilista y colorista Yania Merán en el salón de belleza. Dedica largas horas al cuidado de los cabellos, tanto largos como cortos, de muchas mujeres a las que les aplica variedad de técnicas de colores y cortes para su embellecimiento.



Sobre sus hombros tiene una gran responsabilidad que la distingue dentro del grupo y es que supervisa con atención lo que hace cada una de las personas que trabajan en Arte Yania Corte Perfecto.



Algunas veces sucede que vas a un salón de belleza buscando buenos resultados y resulta que aunque no lo notes en el momento, sales con el pelo “achicharrado”, peor de como lo llevaste.



La conversación con la entrevistada comienza con la inquietud acerca de esas cabelleras que necesitan recuperarse del mal trato que reciben por parte de las peluquerías, motivo por el cual debemos saber en manos de quién ponemos la salud de esas hebras. “La clave de todo es educarse, estudiar el pelo y sus componentes para saber qué le perjudica. Eso nos permite distinguir cuando tiene daños químicos o mecánicos, ambos en una mala práctica dan un resultado destructivo pero uno diferente al otro”, indicó Merán.



La experta tiene una alta demanda de clientas que llegan con la necesidad de recuperar sus cabellos. Se mantiene ocupada chequeando lo que hacen las peluqueras en cada persona que requiere el servicio, a la vez que busca las estrategias para evitar daños irreversibles.



Entonces, ¿qué hacer si tu pelo cayó en las manos inadecuadas? Yania dice que existen diferentes tipos de tratamientos que pueden recuperar la salud del cabello, a través de algunos estudios que se deben llevar a cabo antes. En algunos casos devolver la salud a la melena puede implicar cortarla y hacerla renacer.



Las usuarias de salones de belleza deben enfocarse en que lo importante es encontrar un lugar con personal preparado. Dentro de las recomendaciones de la peluquera para cuidar cada hebra se encuentran: lavarlas con agua fría, con shampoo sin sal y pedir sugerencias a los verdaderos expertos en belleza para que sean ellos los que sugieran los tratamientos adecuados a la necesidad. “Recuerden que a la hora de hacer un procedimiento químico siempre se debe ir con manos certificadas y tratar de no excederse de calor; esporádicamente cortar las puntas. No debe faltar una buena alimentación y tomar el agua necesaria en conjunto con algunas vitaminas”, aseguró Merán.



Para la colorista lo más importante es obtener el mejor resultado saludable y llenar las expectativas de las clientas. En el pasado, sostuvo, cuando los químicos que se aplicaban eran más fuertes e invasivos aun así las damas tenían mejor cabellera. Aseveró que lo anterior ocurría porque tenían menos daños mecánicos. Ahora la ciencia ha avanzado y los químicos son menos invasivos; por esa razón “entendemos que podemos tener una melena más saludable que antes, recomendando siempre el cuidado saludable”.

La estilista y colorista Yania Merán.

El cuidado del pelo en manos de profesionales

“Los estilistas deben prepararse y estudiar para tener el debido conocimiento de cómo cuidar el pelo; y significa una gran responsabilidad porque los clientes confían más en un personal preparado”. Yania expresó que el cabello es el marco de la cara, y si está saludable permitirá que luzca más atractiva; le aporta un estilo único y le suma a la personalidad. “Incluso, los caballeros se atraen más con una cabellera saludable, no importa si es larga o corta, mientras mantenga la salud que resalta la belleza de la mujer”.