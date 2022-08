Más rechazo que aplausos genera que jóvenes con hijos participen en Miss Universo

De acuerdo a una publicación que realizó Magali Febles, directora nacional de la franquicia Miss Universo República Dominicana, en su cuenta de Instagram, “el Miss Universe Organization ya permite que chicas casadas y con hijos, participen en Miss Universo”.

Según Magali: “Era muy difícil para mí desanimar las jóvenes cuando querían competir y no podían por los embarazos, los hijos y los matrimonios”.

A principios de este año, sostuvo Magalis, Miss Universe realizó encuestas con los directores de cada país, donde los comentarios fueron abrumadores. “Creemos que las mujeres deben tener autoridad sobre sus vidas y que las decisiones personales de un ser humano no deben ser una barrera para su éxito y menos ser obstáculos para que no puedan completar sus sueños”, puntualizó Magali.

Asimismo, añadió que: “A pesar de la diferencia en nuestras culturas y creencias, esta nueva medida permite que todas las mujeres pongan su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a brindarles la oportunidad de que no por un matrimonio, embarazo o, hijos tengan un impedimento”.



Esta nueva medida, según Magali, abre un abanico de oportunidades para las jóvenes. Miss Universo en consecuencia. Espera continuar dando la bienvenida a más mujeres aspirantes a nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios.

Rechazos a las nuevas medidas

Entre los comentarios se encuentra el del destacado diseñador Leonel Lirio, quien dice: “Lo siento mucho @magalifebles , pero esta vez no estoy de acuerdo contigo @missuniverse no es el escenariopara una mujer casada o soltera con hijos realizarse, se supone que cuando se tiene hijos, ya tus prioridades no son un certamen de belleza, son otras las responsabilidades y las necesidades. Una mujer con hijos, responsable no puede andar comprometida con los requerimientos de un concurso, cuya esencia místicas es el ejemplo de lo que debe ser una miss. El tiempo evoluciona, cambian las cosas, pero la lógica no debe alterarse. Me parece un gran error, solo conveniente, para quienes todo lo ven, como negocio. Ya verás, como decae la calidad de las participantes y tú misma que eres brillante, inteligente y cauta, te darás cuenta, cuán inconveniente es esta decisión. Ojalá y me equivoque”.





El destacado diseñador Leoneo Lirio se sumó a los comentarios.

Otro seguidor de las redes de Magalis comentó: “Ya el concurso no podrá llamarse Miss Universe, pues este concurso con esta “nueva medida” sepultó su esencia. Pobre del nuevo target de ilusas que perderán sus ahorros queriendo cumplir un sueño que jamás podrán lograr”.

Usuarios comentaron en contra de las medidas.

“Qué pena, el concurso pierde su esencia. Ya no podrá llamarse Miss Universo. Tendrán que buscarle un nombre más acorde con las participantes”, expresó otro usuario. Asimismo, es posible visualizar el siguiente comentario: “Esta ha sido la peor noticia que pudo haber hecho el MU! Este concurso va en decadencia desde que IMG ha tenido la franquicia ha sido lo peor. Han acabado con la esencia del concurso. La inclusión es importante pero esto ya es absurdo!