Manolo Cifuentes, de Nacionsushi, destacó las especialidades de la gastronomía asiática y su aceptación

Japón y otros países de Asia como la India, Tailandia, Indonesia, Vietnam, China, entre otros, tienen una gran influencia en el mundo de diversas maneras. Esa cultura ha seducido a occidente con su moda, videojuegos, animes y gastronomía, la cual es una de las más valoradas en el mundo. Los países asiáticos comparten condimentos y especias para potenciar los sabores de los platos y cuentan con un amplio menú de recetas saludables, que en países como República Dominicana está siendo muy demandado por los comensales.



Cada vez hay más restaurantes que optan por ofrecer esta comida como Nacionsushi y otros que prefieren la fusión de estos sabores con la comida local. Por ejemplo, Japón es uno de los países con más aceptación en occidente, por lo que fue colocado en el mapa del mundo gastronómico con su tradicional, tan conocido y consumido sushi.



“Todos los lugares donde voy hay restaurantes de sushi. En algunos países no está tan marcado como en República Dominicana. Aquí vas a un barrio y encuentras que hay un restaurante muy pequeño de sushi o hay una franquicia de una marca grande”, expresó Manolo Cifuentes, franquiciado de Nacionsuhi República Dominicana, que dio apertura a su nueva sucursal en Bella Vista.



Existen algunos ingredientes básicos que no pueden faltar en la despensa de quienes aman la comida asiática entre ellos están el arroz, los vegetales, el salmón, el atún, y las salsas, así lo señaló Cifuentes.

Además de la comida, Cifuentes subrayó, que el servicio y el nuevo concepto fresco que promueven incentiva a los comensales a optar por esta variedad de platos y a tomarse fotos creando una nueva experiencia.



¿Qué hay del plátano y del aguacate en la comida japonesa?



“El aguacate lo traen todos los sushis. Además, tenemos rollos que vienen empanizados y con plátanos, que son ingredientes que les agrada al dominicano”, señaló.



Pero el dominicano no sólo disfruta la comida japonesa, sino también de otras partes del continente asiático, razón por la que Cifuentes destacó que: “Nuestra comida no solamente es japonesa, tenemos del sudeste asiático, donde podemos encontrar pastas, arroces, sopas… El sushi hay mucha gente que no le gusta y es respetable, pero sí le gusta el arroz o una buena sopa, etc”, dijo el ejecutivo a elCaribe.



Platos que más se ordenan en el país



La pizza de salmón, de atún y de cangrejo; los taquitos tuk tuk rellenos de tartar de atún, el spring roll, rollos de camarones; el sushi, las sopas, los arroces, el phad thais (pastas), son algunos de los platos que más consumen los dominicanos, según Cifuentes.

Taquitos duros con tartar de atún y aguacate. Pasta tailandesa a base de arroz y vegetales. Rollos de camarones. Postre de queso con dulce de leche. El franquiciado de Nacionsushi Manolo Cifuentes.

Algunos platos típicos asiáticos

En los platos asiáticos cobran protagonismo el arroz, las pastas, las especias, las salsas, los salteados, las pastas, el marisco, el pescado y los preparados como el tofu a base de soja.



*El sushi y el sashimi son platos típicos de la cocina japonesa. El sushi es arroz aderezado con vinagre y el sashimi son finas láminas de carne o pescado crudo.



*El phad thais es el plato tradicional más conocido de la cocina de Tailandia. Es una elaboración que combina la pasta larga de arroz (normalmente fideos de arroz) como su ingrediente principal con verduras y gambas.



*Satay es un plato originario de Sumatra o Java, Indonesia, pero que es muy popular en otros países del sudeste asiático tales como Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia, así como en Países Bajos influenciado a través de las colonias neerlandesas.

Aceptación

La gastronomía japonesa es una de las más valoradas en occidente.

Ingredientes

Entre los ingredientes que no faltan en la despensa asiática están el arroz, los vegetales, el salmón y el atún.