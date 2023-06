Si no fuera por el intenso calor que azota a nuestro país, probablemente comenzaríamos describiendo este lugar como un “paraíso”. Flores por doquier, animales, risas y un sinfín de actividades que hacen que siete horas parezcan cinco minutos. Y sí, ese lugar está en República Dominicana.



Ubicada en el municipio Matanza, provincia Peravia, “La Granja Mágica” de Tierra Tropical, cuenta con siete hectáreas de invernadero, siete hectáreas en casas sombras y trescientas tareas a campo abierto de cultivos de melones, sandía, calabazas, ajíes cubanela y otros rubros.



El recorrido empieza con una bien pensada parada para aplicar protección solar, algo que ubica al visitante en que ha de tomar mucho sol y no podrá escapar del calor que allí, como en cualquier campo abierto hace.



La primera vista que da la bienvenida impresiona, un amplio campo de flores de colores que invita a querer pasear en él largas horas, pero ojo, allí trabajan también abejas, de lo cual hacen advertencia varios letreros, aunque inofensivas y entregadas a su labor parecieran no notar la presencia de extraños visitantes.



Al fondo, se vislumbran grandes carpas donde funcionan los invernaderos, allí se ofrecen charlas y degustaciones de productos cosechados en el lugar.



Otras decenas de carpas se extienden a lo largo del terreno con actividades para niños, entre ellas pintura, manualidades, toboganes, juegos didácticos y más.



Los puntos de venta de bebidas refrescantes no faltan, y por supuesto, son aquellos los más concurridos por los visitantes que buscan hidratarse para continuar por más tiempo con el disfrute de todo lo que el lugar ofrece.



Animales, también parte del gran terreno, se encuentran en un amplio corral que permite verlos en su hábitat natural y de paso alimentarlos si se acercan. Es un gran atractivo que permite tener contacto con la “Vaca Lola” y un avestruz gigante, entre otras especies.



Tiene además, campos de girasoles amarillos y otros colores para el disfrute del público en general. A estos se llega con tours en tractores guiados por ingenieros agrónomos, en el que los visitantes aprenden sobre el proceso de siembra, cosecha y cuidado de las flores y los productos que allí se producen.



Tierra Tropical es abierta al público varias veces al año para diferentes festivales, en esta ocasión, el festival “Sun Flower” se desarrolla durante varios fines de semana, siendo el último este próximo sábado 24 y domingo 25.



Sin lugar a dudas, de esas experiencias que animan a repetirse y no olvidarse nunca.

Campos de girasoles. Flores de colores.