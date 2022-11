Otra atmósfera, de Ilegales, debutó esta noche de miércoles y se repite este jueves, en el Teatro La Fiesta del Jaragua.

Una puesta en escena bien internacional, o casi interplanetaria, con la cual pretenden impactar no solo en este sino en otros mundos, es lo que pudieron ver quienes replegaron el tenue, bajo la producción de César Suárez Jr.

El recorrido por tres décadas de música, los llevó igualmente a rendir tributo a quienes les precedieron.

El espectáculo inició con Tamo Happy y Ya no estoy pa eso, que pusieron en ambiente a los asistentes. Vladimir Dotel, líder de la agrupación, comentó: «¡Un año después! Aquí, hace 29 años comenzamos con esta locura. Gracias a ustedes que nos regalan algo tan preciado como su tiempo El que se quedó no sabe lo que se perdió esta noche». Y arrancó la fiesta de lleno.

A velocidad crucero, como dirá el dueño de Ilegales. Enseguida sonó el Taki Taki, la gente de pie gozando. Trueno. Una fiesta de rayos lazer, efectos, música enérgica.

Junior motivó a la gente. A los que estaban comiendo callao. Y eso cantaron: Comiendo callao. Y luego Enamorao. La banda a todo dar. Junior de nuevo agradeció porque los sueños de cumplen.

Vladimir sale y Junior y El Chino comienzan a cantar La Cosita. Regresa Vladi muy rápido con un sueter negro. Ya ha cambiado par de veces; primero salió con uno de astronauta y luego con otro color metálico.

En las pantallas en forma de V aparecen cuadrados y rectángulos en tonalidades azules.

Habla Vladimir de su emoción por la gira nueva y las tantas semanas durmiendo poco. Pidió manos arriba: «Esta fiesta la ponemos caliente ahora». Un clásico: Fiesta Caliente. Todo el mundo de pie. Riff de guitarras en proscenio. Bailarinas, chorros de humo.

Medley: Rebotando. Auu ya viene el lobo. Ahora me toca a mi. Candela.

Entonces baja un chin la velocidad crucero con Como te sueño yo. Cantan Junior y Chino.

Vladi cuenta que tuvo que de irle a su disquero que la canción que le iba a canatar era de Omar Alfanno y antes de oirle le dijo que era un palo. Entonces cantó Tu recuerdo. Que en realidad es suya. En tiempo de balada lenta de los 90. Incluye un riff dw guitarra. Y un coro. Te necesito amor tu eres mi salvación. Chino cantó.

Vladi propuso una canción que reconoció es muy especial para él, porque esá dedicada a su difunta madre. Siento. Cantó Chino.

Junior dice que el siguiente tema es un medley de regaetón de los 90. Sigan bailando / Así que muévelo/ Aló bebé.

Pregunta Dotel ¿cuántas mujeres están medicadas? La siguiente canción se llama La pastilla.

Arrancan trombones y enseguida secuencia. Ay cuanta loca hay en la vida, cuantas mujeres sin tomarse su pastilla…

Después se bajaron con Bachatica. Y su «vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar». Y bailarinas en escena con cambio de ropa e imágenes en las pantallas.

Haciéndome el loco, otro de los merengues refrescantes del repertorio.

Copa de licor y con ella presenta la banda. Un chachachá electrónico.

La banda musical de Ilegales la dirige Antonio González.

En video la máquina del tiempo se mete en un túnel del tiempo y aparece la cifra 1990. Suenan samples de Every Body, Righting, Its my live. Y a él no lo dejaban entrar.

Tiburón (no pare sigue sigue) Magic Juan? Es hora de bailar de Sandy y Papo

La morena, bailarinas en escena y el despelote de la fiesta. ¡Cuánta energía son capaces de desarrollar!

Ya la recta final fue con La botella. Sueño contigo. A que te pongo, un buen merengue para ir corriendo la cortina. Y el final de finales con Chucuchá, a todo meter.

Ojalá que esta gira de Ilegales pueda mostrar esta otra cara de la moneda en Europa y otros continentes.