Santo Domingo, RD.- El humorista Juan Carlos Pichardo exhortó a los Jóvenes dominicanos a no dejar de estudiar y preparase a fin de tener un mejor futuro.

Entrevistado en el programa “Dominicana Buenas Noches” que conduce la periodista Lorenny Solano, Pichardo, señaló, además, que la educación es sin dudas una de las claves para el éxito de cualquier persona.

«No importa lo que usted quiera ser, pero siempre tiene alguien a quien admira y si quiere lograrlo edúquese, es lo primordial. El que no se educa y no pule un talento pierde por inercia, educarse es lo que te va a llevar a lograr grandes cosas en tu vida», afirmó en la entrevista.

El polifacético humorista, quien se inició en la televisión trabajando detrás de cámaras como asistente de producción, libretista, coordinador de piso, hasta ser productor general, agregó que no se debe desmayar en los propósitos que se tienen en la vida y puso de ejemplo los logros que ha obtenido gracias a haber dedicado su tiempo a estudiar y prepararse para lograr sus metas.

Por otro lado, el también presentador de radio y televisión, que goza de una carrera estable en la industria del entretenimiento, dice no temer a los retos ya que siempre “va en busca de más” y le causa preocupación sentirse en una zona de confort.

Declaró, que su fenecido padre, el destacado humorista Juan Carlos Pichardo, fue su modelo a seguir y quien le transmitió su fascinación por el arte.

«Yo crecí admirando a mi papá y su trabajo. Desde muy temprana edad estaba en los teatros, seguía su carrera y era el apuntador de casi todas sus obras y eso me llevó a los medios… Decía quiero salir en los periódicos y en la televisión como mi papá», comenta.

Juan Carlos es uno de los jóvenes más atractivos del medio artístico, tras haberse realizado hace cuatro años y medio una cirugía de manga gástrica, lo que según él mismo afirma le ha dado un cambio importante a su vida no solo a nivel personal sino también en lo profesional.

«Luego de mi transformación tengo marcas que antes no tenía, logré mi primer protagónico en cine y en cuanto al trabajo mi desenvolvimiento en una tarima es otro porque antes se me escuchaba la respiración porque me sofocaba».

Dijo estar muy feliz y orgulloso de haber ganado la cuarta temporada del reality «Masterchef Celebrity República Dominicana», con un cremoso de aguacate como entrada, al cual llamó “Hasta pronto”, además, presentó a los jueces su “Éxito a distancia”, compuesto por una ensalada de cous-cous con salmón como plato fuerte, y finalmente, “Renacer”: un postre de mousse de café.

«Lo asumí como un reto muy personal, quien me vio me vio en la competencia pudo verme al desnudo, porque ahí lo entregué todo, soy muy competitivo. No participé para ganarle a nadie, lo veía como una meta personal», dice el ganador del premio Soberano como «comediante del año» en tres ocasiones consecutivas.

El productor y presentador del espacio radial, “El Gusto de las 12”, y que también ha ganado reconocimiento por sus diversas imitaciones entre las que se destacan el presidente Luis Abinader, el cantante Eddy Herrera, el ministro David Collado; entre otros, aseguró estarse preparando para en un futuro cercano no solo vivir del humor.

«Estoy trabajando ahora mismo para no solo vivir del humor, me estoy organizando y proyectando para en algún momento tener algo colateral a mi carrera», finalizó.

“Dominicana Buenas Noches” conducido por la destacada emprendedora y productora de televisión Lorenny Solano, se transmite cada sábado a las 10 de la noche por RNN, canal 27 y a través de YouTube por LASO TV.