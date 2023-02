La foto de Marc Anthony y Nadia Ferreira que empaña su boda perfecta

Email it

Hace poco más de una semana que Marc Anthony se casaba con Nadia Ferreira en una lujosa ceremonia a la orilla del mar en Miami. Un encuentro perfecto, repleto de grandes celebridades, políticos y empresarios. Y aunque todo parecía perfecto, una foto de la feliz pareja está causando mucha controversia.

Pocas son las imágenes destapadas del enlace, dado que Hola USA tuvo la exclusiva de la glamurosa fiesta. Precísamente una de las instantáneas publicadas por la revista despertó todo un debate. Muchos aseguran que el salsero tocó indebidamente a su suegra, Ludy Ferreira, y los comentarios al respecto no se han hecho esperar.

En la imagen se puede ver a Nadia con su segundo vestido de novia, un diseño de Galia Lahav, junto a su esposo, quien queda en medio de ambas mujeres, y Ludy de lado derecho. Marc Anthony abraza a su compañera de vida y pone sobre el hombro de su suegra su otro brazo, pero su mano queda a la altura de su pecho, lo cual hace parecer que la está tocando.

Internautas acusan que Marc Anthony tocó indebidamente a su suegra

La pareja y Ludy aparecen sonrientes, y muy felices, pero no se puede notar en ningún momento la incomodidad de la señora, lo cual hace suponer que solo son rumores de la gente y un mal ángulo para la imagen, misma en la que internautas aseguran se puede ver la pancita de la ex reina de belleza, pues no paran los rumores que apuntan a que está embarazada.

Lo que dicen las redes de la foto de Marc Anthony

“Yo noto más que la mano del Marquito que está en la bubi de la otra”, “Pero sí es cierto ella está embarazada por eso adelantaron la boda”, “La mano de Marc en la suegris”, “Y los comentarios de las imágenes del post son de mujeres”, “Qué fea la posición de la mano de él hacia la señora”, “Barrigota”, fueron algunos de los comentarios.