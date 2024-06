ESCUCHA ESTA NOTICIA

SANTO DOMINGO, RD. La humorista dominicana La González regresó a su tierra no solo a celebrar con sus seguidores, sino también a presentar su nuevo espectáculo “El Gran Show”, al que sumó su nuevo personaje, la vidente Maquia Pinzon Despradel.



Durante aproximadamente dos horas de show, Yamilet González llegó bajo la producción de Enmanuel Flores, dirección artística de Alex Saviñón, coreografías de Richard Sosa, así como con un cuerpo de 15 bailarines y una rutina que no dio espacio al aburrimiento.



Incluyendo la participación de invitados especiales como Nelfa Núñez, René Castillo, Melisa Santos, Jessica Pereira, Emilio Fernández, Pamela de León, Miralba Ruiz, quienes se sumaron a los diferentes personajes que encarna La González, además de algunas sorpresas como Jatnna Tavarez, Zoila Luna y Sócrates Mckinney en una dinámica de entrega del Soberano.



Para este espectáculo, la influencer trajo al escenario a cada una de sus conocidas interpretaciones como son Javiei y Maidalena, Gladys, La Turula, Brígida Brigette, Ana Getrudis, Tere, entre otros como la vidente Maquia.



Tras su entrada al escenario en una plataforma lunar, La González interactuó con el público haciéndolo parte de cada dinámica, creando un espacio de intimidad y compenetración, llevando a la realidad sus personajes que nacieron y se criaron en el mundo digital gracias al apoyo de toda su comunidad.



El show realizado en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua estuvo cargado de chistes e historias que invitan al apoyo, solidaridad, autenticidad y valorarse a sí mismo, además, a ponerle atención a la salud mental y velar por el bienestar individual, por el empoderamiento saludable de las personas y la buena comunicación.



Con un buen uso y sincronía de la virtualidad, un despliegue de imágenes, pantallas, música, anécdotas y elementos que dieron identidad propia a cada rutina y personaje, cada personaje tuvo su espacio para dejar un gran mensaje tras muchas risas y complicidad con la audiencia.



Para el salón de Gladys, esta tuvo como clientes en peluquería a Nelfa, Melisa y Gaby Desangles con una historia de enredos y confusiones que arrancó aún más risas y algarabía del público.



Para el cierre, Javiei se robó el protagonismo con su performance de Las Vegas no sin antes sostener un debate con René Castillo sobre las relaciones de pareja.