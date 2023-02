La mujer que le quitó la virginidad al Príncipe Harry reveló todo

Email it

El Príncipe Harry tuvo una historia para contar en su libro Spare, en la que contaba en donde y como fue que tuvo su primera relación. Ahora la mencionada mujer dio una entrevista y revelo todos los detalles de aquel encuentro.

La mujer era una gran amiga del Príncipe Harry y relevo que ambos estaban muy borrachos y tenían otras sustancias en sus cuerpos, así lo revelo en la entrevista que tuvo con el medio de comunicación «The Sun«.

Sasha Walpole ahora mismo tiene 40 años y revelo en la entrevista que fue el Príncipe Harry, quien en ese momento tenía solo 17 años, el que dio los primeros pasos para que una cosa llevara a la otra en un campo detrás del bar en el que se encontraban, «The Vine Tree».

En su revelación, Sasha dijo que ellos tuvieron un «apasionado revolcón de cinco minutos» y que los densos arbustos fueron los testigos del primer encuentro del Príncipe Harry.

Antes de salir del bar, la pareja se había pedido una bandeja con diez shots, los cuales causaron que ambos estuvieran demasiado borrachos como para no recordar este suceso, el cual ahora le está dando la vuelta al mundo.

Al inicio todo era risa, baile y algunas miradas pícaras, después de eso Harry le pregunto «¿Vamos a fumar?», así que decidieron salir del bar y fumar un cigarrillo fuera de la visión de la seguridad real de Harry.

Lo que dijo la «primera mujer» del Príncipe Harry

«Empezó a besarme. Fue apasionado, intenso. Los dos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo muy rápidamente.

Fue emocionante; ardiente, porque no debimos haberlo hecho. No era el Príncipe Harry para mí, era Harry, mi amigo, y la situación se descontroló un poco.

Yo no sabía que él era virgen. No había ninguna sensación de virginidad, parecía saber lo que hacía. Fue rápido, salvaje y excitante. Los dos estábamos borrachos, si no, nada habría ocurrido».

También dijo que el Príncipe Harry tenía un trasero precioso y que no se resistió a darle una nalgada y reveló que cuando Harry le quito el pantalón a ella se le cayó el cinturón, por lo cual le toco ir al día siguiente a buscarlo.

Al momento de terminar con la situación, ambos estaban decididos en regresar al bar bajo la promesa de que el encuentro quedaría totalmente en secreto. Y así fue, hasta que el tema salió en las revelaciones de Harry en su libro.