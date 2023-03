Lady Gaga actuará finalmente en los Óscar

Email it

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Lady Gaga actuará finalmente hoy en la gala de entrega de los Óscar para interpretar su canción nominada «Hold My Hand», de la película «Top Gun: Maverick», según avanzó la revista Variety.

La actuación de Gaga era una de las esperadas para esta ceremonia, aunque la Academia de Hollywood no ha llegado a confirmarla.

Según Variety, la decisión de Lady Gaga de asistir y actuar ha sido «en el último minuto», porque la cantante y actriz se encuentra en este momento rodando el filme “Joker: Folie à Deux».

El productor de la ceremonia, Glenn Weiss, había dicho el pasado 8 de marzo que Lady Gaga no actuaría.

Finalmente, según la citada publicación, sí lo hará, y su actuación se suma así a la de otras nominadas como Rihanna, con la canción «Lift Me Up», de la película «Black Panther: Wakanda Forever», o a Sofia Carson y Diane Warren para interpretar el tema de esta última, «Applause», de la película «Tell It like a Woman».

Otra de las actuaciones esperadas de la noche es la de Chandrabose para interpretar «Naatu Naatu», el tema de la película india «RRR», la primera canción india nominada en esta categoría.