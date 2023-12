Magali Febles tildó de "chismosa" a Miss Colombia María Camila Avella

La edición 2023 de Miss Universo celebrado el pasado sábado 18 de noviembre desde el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, de El Salvador, sigue dando tela que cortar. Tras la coronación de Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, en las redes sociales aparece de todo. Lo más reciente, un supuesto conflicto entre dos candidatas detrás de bastidores.

La situación comenzó cuando la Miss Universo Colombia 2023, María Camila Avella, realizó una entrevista junto al presentador Carlos Claro a su regreso a su país natal del concurso. Allí confesó que le sorprendió la no clasificación de varias candidatas.

Pero, para ir más allá, el presentador le preguntó de la polémica sobre el vestido que usó Isabella García Manzo, Miss El Salvador, en la preliminar del certamen. Una pieza que, se rumoró, era el vestido que debía utilizar Mariana Downing, Miss República Dominicana.

«Si vi que Miss El Salvador y Miss República Dominicana estaban muy juntas y son cosas que pasan. Creo que fue por un vestido, mira que te enteraste tú» señaló la Miss Colombia, la primera madre en llegar al top 5 de Miss Universo.

La contundente respuesta de Magali

Ante esta declaración, la directora de Miss República Dominicana y encargada por este año de Miss El Salvador, Magali Febles, no tardó en responder a la Miss Colombia con un fuerte mensaje.

«La Miss Colombia se aprovechó de esa situación para sacar ventaja. Amiga, eso no se hace, yo te tenía mucho respeto, que pena que lo hayas perdido. Y a ti también, mi compañera y directora de Colombia, no debes permitir que tu candidata haga eso. No era el caso salir con ese chisme, no era necesario“, puntualizó Febles.

Igualmente, Magali Febles preparadora de múltiples reinas universales, indicó que Camila solo repitió comentarios feos de las redes sociales e innecesarios y que no quiere hablar más de la situación del vestido.