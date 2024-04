PUNTA CANA. – El hotel Paradisus Palma Real y el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) inauguraron una nueva planta fotovoltaica, compuesta de 901 módulos solares y 500 kWp de potencia instalada, lo que permitirá compensar toda la energía que utilizan los salones de convenciones de los hoteles Meliá en el destino.

La producción de energía estimada el primer año será de 791MWh, con un total de 560 toneladas evitadas de CO2, equivalentes a 465 barriles de petróleo, logrando un alto nivel de eficiencia energética.

Francisco Camps, Area Managing Director de Meliá Hotels International en la República Dominicana, destacó que esta iniciativa es parte del compromiso manifestado por el Grupo Meliá Hotels International en trabajar por un turismo responsable y respetuoso con el medio ambiente. “Abordamos la sostenibilidad como una palanca fundamental para dejar un legado positivo en nuestro planeta y en nuestra sociedad, a través de una gestión responsable de los recursos, con el objetivo de seguir reduciendo nuestras emisiones de CO2”.

Reiteró el compromiso firme y ambicioso de reducir sus emisiones directas e indirectas, apostando por la innovación tecnológica y por el uso o generación de energías limpias, para avanzar en el camino hacia la neutralidad climática.

“Es un orgullo la firma de esta alianza entre Meliá Hotels International y CEPM, empresa líder del sector energético en la República Dominicana, que ofrece nuevas soluciones energéticas que contribuyen al desarrollo sostenible y líderes del sector en zonas como Punta Cana y otras regiones del país”, puntualizó Camps.

La inversión de esta planta fotovoltaica realizada por CEPM reafirma el compromiso de Meliá Hotels International en avanzar en la descarbonización de su actividad, contribuyendo a la consolidación de un modelo turístico más eficiente y responsable con el medioambiente.

De su lado, Oscar San Martín, Gerente General de CEPM, expresó que “la inauguración de este parque solar, de la mano de un aliado como Meliá Hotels International y Paradisus Palma Real, nos acerca cada vez más a la misión compartida que mantenemos por hacer de este destino turístico un punto de encuentro cero emisiones, de referencia mundial. Celebramos que juntos podamos trabajar por prácticas cada vez más sostenibles y conscientes que sirven de modelo para la industria turística”.

En la actividad estuvieron presentes los principales ejecutivos de Meliá Hotels International en la República Dominicana; Francisco Avalos, Director de Operaciones; Antonio Fuentes, Business Partner; Ángel Medina, Gerente General de Paradisus Palma Real; Henry Báez, Technical Service Partner and Engineering; Sara Ranghi, Marketing & Brand Development América, así como la representante de Sostenibilidad del Grupo, Lourdes Ripoll, entre otros.

Por parte de CEPM, estuvieron, además de Oscar San Martín, Gerente General; Antonio Martorell, Director Comercial; Claudia Castillo, Gerente Comercial Experiencia de Clientes; y Carlos Rodríguez, gerente senior de Mercadeo y Asuntos Corporativos. También estuvieron presentes representantes de Trace Solar, incluyendo a José Hernández, CEO, y Aníbal de la Rosa, Director General, quienes forman parte de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (ASOFER).

Acerca de Paradisus by Meliá

Paradisus by Meliá Destination inclusive® Luxury Resorts es una propiedad de Meliá Hotels International, una de las compañías hoteleras familiares de mayor éxito a nivel global. Sus propiedades están situadas en algunos de los destinos más exclusivos del mundo, así como en destinos emergentes, ofreciendo una experiencia superior a los huéspedes. La marca de hoteles de lujo cuenta actualmente con hoteles en República Dominicana: Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort; en México: Paradisus Cancún, Paradisus Playa del Carmen, Paradisus La Perla (Adults Only) y Paradisus Los Cabos (BCS, México); y en España se encuentran Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Cada una de las propiedades está rodeada de impresionantes jardines, con vistas a la playa que reflejan la belleza natural de los destinos. Comprometidos con la salud y el bienestar y conscientes del medio ambiente, cada resort ofrece una gama de actividades auténticas y personalizadas de Life Enriching Experience, como yoga, tratamientos de YHI Spa, deportes acuáticos y clases de cocina. Paradisus by Meliá ofrece categorías de habitaciones únicas y opciones de gran lujo, incluyendo The Reserve (sólo para adultos) y Nikté (para familias), que ofrecen un alojamiento premium, el más alto servicio dentro de la marca, comodidades exclusivas y servicios VIP que son ideales para una amplia gama de huéspedes: parejas, vacaciones familiares, bodas y viajes de negocios. Una de las nuevas experiencias incluidas para los huéspedes VIP es Destination Inclusive®, actividades que se realizan fuera del hotel e invitan a nuestros invitados a sumergirse en la cultura local y experimentarla en cada destino de Paradisus. Descubre más en las redes sociales de Paradisus by Meliá, en Instagram @paradisusbymelia_esp y @paradisusbymelia_eng; y en Facebook, Paradisus by Meliá ESP. www.melia.com/paradisus.

Acerca de CEPM

CEPM es una empresa privada del sector eléctrico de la República Dominicana, con 30 años de historia, que genera, transmite, distribuye y comercializa energía en la zona turística de Punta Cana, Bávaro, Verón, Macao, Uvero Alto, Miches, Bayahíbe y La Romana, con una capacidad instalada disponible de más de 335 MW, con los cuales suministra energía a través de 1,600 km de redes de alta, media y baja tensión, a más del 65% de la oferta hotelera nacional dividida en cerca de 55,000 habitaciones hoteleras y más de 55,000 clientes residenciales y MiPymes, ejerciendo como propulsor fundamental del desarrollo turístico de la zona.

CEPM ha sido pionera en la implementación de tecnología avanzada en la gestión energética, siendo una de las primeras en la región en adoptar una red inteligente desde 2014, y estableciendo un estándar en la modernización del sector.

A través de su proyecto CEPM Zero, CEPM tiene como objetivo la carbono neutralidad de la empresa a través de energía proveniente de fuentes renovables, como la eólica, solar, hidráulica de bombeo e hidrógeno verde, y tecnología de almacenamiento de vanguardia. De esta forma, CEPM se convertirá en una de las primeras empresas eléctricas cero emisiones y 100% renovable del mundo (https://cepm.com.do/).