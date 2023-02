Email it

La cantante, actriz y productora musical Melymel utilizó su cuenta de Instagram para fijar posición sobre toda la controversia generada tras el anuncio de Anuel y su separación de Yailin La Más Viral. Pero, más que opinar sobre el caso, lanzó una crítica, a su estilo, a las redes sociales y a la sociedad detrás de ellas.

«Si dedicáramos el tiempo que dedicamos a criticar y llevarle la vida a los demás, a prepararnos y estudiar sobre nuestra constitución, este país no se estuviera cayendo a pedazos. Pero qué se puede esperar de un país donde repudiamos la lectura educativa, pero nos leemos 4 libros de mil páginas cuando trata de un bochinche?» cuestionó Melymel en un texto que acompañó a un video parodia en franca alusión a Yailin La Más Viral y con la música de la popular canción Volvió Juanita.

En la misma publicación, añadió en letras mayúsculas. «SI HOSTIGAMOS Y LE LLEVAMOS LA VIDA ASÍ MISMO A LOS CORRUPTOS, NO QUEDARÍA NI UNO, Y LO QUE HACEN ELLOS SI AFECTA TU VIDA Y TU BOLSILLO DIRECTAMENTE».

Sobre el caso de Yailin, deslizó Melymel que «cada día más orgullosa de ser como soy, de no exponer mi vida privada ni presumir mi bienestar. No he visto otro país donde la gente se goce tanto la desgracia ajena y vivan de desacreditar al prójimo por envidia».

«Por eso trabajo y disfruto en silencio, razón por la que me duran tanto los trabajos, las amistades y la felicidad», remató la artista dominicana.