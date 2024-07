Nancy Álvarez regresa a los medios de RD por "Esto No Es Radio"

ESCUCHA ESTA NOTICIA

La reconocida psicóloga clínica, sexóloga y terapeuta familiar, Nancy Álvarez, se unirá como panelista del programa Esto No es Radio de Alofoke Media Group.

Álvarez, quien fue invitada la mañana de este miércoles, compartió su deseo de integrarse al espacio para comenzar a saldar una deuda que siente con la educación sexual en la República Dominicana.

«Yo he dejado tantas cosas a medias que quiero pedirles algo: me gustaría que me den un espacio de vez en cuando. No sé si podré hacerlo todas las semanas, pero tengo una deuda con este país. Me niego a que todo lo que he luchado por la educación sexual aquí sea destruido por dos o tres personas irresponsables», expresó Nancy.

Tras este comentario, Santiago Matías, fue contactado en vivo. Al escuchar la petición, Matías respondió que «eso sería algo épico» y expresó su admiración por el trabajo realizado por Álvarez hasta el momento, trabajo que ha alcanzado repercusión en espacios internacionales.

Nancy reiteró con firmeza: «Quiero poder hablar, quiero poder educar. No quiero que me paguen, solo quiero seguir insistiendo en lo que dejé aquí y que algunos intentan destruir».

Matías le dio una cordial bienvenida a la experta durante su intervención, mientras los panelistas de «Esto No es Radio» aplaudieron con entusiasmo la noticia.

La dominicana es conocida por conducir el programa de entrevistas ¿Quién tiene la razón?, donde ayudó a asesorar a familias y parejas con sus problemas interpersonales. Actualmente es co-conductora del programa “Desiguales” por Univision, y del programa digital “Dra. Nancy”.

Álvarez posee un Ph.D en Sexualidad y una Maestría en Terapia Familiar, además de una destacada trayectoria como psicóloga clínica.