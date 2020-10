Panda Fit, la embajadora de la vida saludable

Siete años de mundo fitness la han convertido en una de las emprendedoras de este tipo de entrenamientos, destacando como una de las figuras de esa área en las redes sociales

Santo Domingo.- Con la intención de llevar un estilo de vida saludable, Panda Fit comenzó a interesarse en el mundo del fitness desde hace siete años, a lucir una mejor figura de una forma sana. Desde entonces se ha mantenido promoviendo la salud física a sus seguidores en redes y clientes de manera personalizada, lo que la ha llevado a convertirse en toda una apasionada de las rutinas de ejercicios y buena alimentación.

Todo se inició por ese amor que fue despertando poco a poco por el entrenamiento, las personas iban viendo los resultados en su cuerpo y comenzaron a solicitar planes de nutrición y prácticas para ejercitarse. Pero en principio sus conocimientos estaban muy maduros y ahí las cosas eran más sobre consejos, recomendaciones y sugerencias para esos interesados, aunque luego lo empezó a ver como una forma de vida y de sustento con el pasar del tiempo.

Panda Fit se considera de muy bajo perfil y apegada a su vida familiar, así como motivada de transmitir ese entusiasmo por el fitness. A pesar de que no se considera una empresaria en el área, por entender que le queda un camino por recorrer, esta emprendedora está consciente de que el proceso que hay por delante, así como de la promoción de que la salud es lo más importante.

“Tener tantas personas viendo lo que subo y esperando que falles o que subas un plan nuevo de ejercicio, una foto nueva un poco provocadora, para mí es un compromiso, porque no quiero lacerar a nadie y vivimos en una sociedad frágil emocionalmente. Nosotros como influencers debemos entender que parte de nuestro público es muy fanático, ya sea de nosotros mismos, de otra persona o de una religión y por eso nos debemos al los seguidores que son las personas que nos hacen grandes”, asegura Panda.

La crisis del COVID-19 le ha afectado al igual que todos, por las limitaciones de horario, el distanciamiento de los seres queridos y por la pérdida de tantos seres humanos debido al virus. Mientras que lo laboral no le ha afectado porque le ha servido para organizarse y poder ayudar a más personas a través de las plataformas virtuales.

Por la comunidad de seguidores en sus redes, recibe muchas solicitudes, desde compartir un post hasta dinero o ayudas a familias de escasos recursos. Ha llegado a recibir el acoso de las mismas de algunos seguidores, pero se limita a no responder esos mensajes y no llegar al límite de reprochar a nadie porque al final es ella que decide exponerse. Aunque tiene claro que el acoso no es justificado, aprendió a no dedicar su atención a todo lo que la desenfoca, de lo que realmente busca.

Como emprendedora pretende llevar su marca de distintas formas, ropa deportiva, suplementos; también le encantaría luego hasta hacer una línea de cosméticos de productos naturales, ya que le gusta mucho el maquillaje natural y por lo que ha podido percibir a muchas de sus seguidoras por igual. Su cuenta principal @impandafit es su marca personal y su pasión.