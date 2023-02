TQG es la última canción que Shakira le dedicará a Gerard Piqué

Email it

La canción TQG de Shakira con Karol G es la última canción que lanzará la barranquillera dedicada a su expareja Gerard Piqué. En total Shakira ha estrenado cuatro canciones en las que habla sobre su ruptura con el padre de sus hijos, quien le habría sido infiel a la barranquillera con su actual novia Clara Chía Martí.

Fue la colombiana Karol G quien reveló cuál era el plan de Shakira. La intérprete de Ojos Así decidió estrenar cuatro canciones luego de su ruptura con Piqué. El plan era lanzar primero Te Felicito, luego Monotonía después la Bzrp Sessions #53 y por último TQG.

Karol G conversó con el diario mexicano Excelsior y reveló este plan de Shakira. «Shakira me dijo ‘Karol sé que quieres sacar tu álbum’. Yo iba a sacar mi álbum el año pasado, ella me pidió que el proceso era así: Te felicito, Monotonía, Bizarrap y que ella quería cerrar ese ciclo con esa canción de TQG y fue tan honesta, hablamos de la vida. Ella de cierta manera, su momento lo vivió diferente a cómo yo lo había vivido, yo quería estar completamente alejada de la situación, ella lo quería expresar, ella lo quería sanar de esa forma», dijo Karol G.

En una entrevista para Popsugar, Karol G afirmó que Shakira sintió que TQG era la última parte de su ruptura sentimental.

«Ella me dice que tenía la canción con Bizarrap [antes de que fuera lanzada], y me la muestra. Me pregunta si podíamos esperar para grabar la canción porque sentía que esta canción era la última parte de su ruptura sentimental. Desde Te Felicito hasta Monotanía (con Ozuna) y la canción Bizarrap, [y luego] para terminar con TQG», explica.

¿El último round de Shakira?

En la entrevista con Enrique Acevedo, para el programa En Punto, Shakira habló por primera vez ante una cámara luego de su ruptura con Piqué.

En los adelantos de la entrevista se pudieron captar frases de ella por todo lo que ha vivido desde el año pasado. «Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras», expresó la artista.

Además, afirmó que está dispuesta a enfrentar los retos que la vida le ponga enfrente. “Estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay”, terminó diciendo.