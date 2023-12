El mayor poder de todo ser humano está en la actitud mental, esta es la clave para lograr el éxito en la vida, la has tenido todo el tiempo a tu alcance, solo que no te has dado cuenta. Por esto, a ti que estas leyendo este artículo, te digo que tu vida te pertenece, por eso solo cambiarás tu vida en la medida en que cambie tu actitud mental. Si quieres triunfar en la vida debes procurar cuidar lo que piensas, ya que tu pensamiento se puede materializar de manera negativa o positiva.



En este contexto, Robin Sharma al abordar el tema relativo a la necesidad que tenemos los seres humanos de cuidar nuestra mente, plantea que:



“Si cuidas tu mente, si la nutres y la cultivas como si fuera un jardín, florecerá más allá de tus expectativas. Pero si dejas que la maleza arraigue, nunca podrás alcanzar la paz de espíritu y la armonía interna (Sharman, 1998, pág. 59).



Por tales razones, el éxito empieza con la actitud mental que tengas, debes generar una actitud de ganador y creerte que eres el mejor, de lo contrario ya has fracasado. Por ello, la confianza en ti mismo y la disciplina no son suficiente para lograr el éxito, es importante que acompañes estas dos palabras con una actitud mental positiva, ya que esto te ayudará a saltar los obstáculos y adversidades que se presenten en el camino.



En ese mismo orden, la actitud mental positiva atrae factores como: capacidad de trabajo, ganas de aprender, buen ánimo, flexibilidad, entre otras cualidades que son indispensable para alcanzar el éxito. La clave está, en controlar nuestros pensamientos, ya que la mente puede convertir el paraíso en infierno y el infierno en paraíso, la mente es una fábrica de realidad creer es crear, cuando cree en algo tu mente encuentra la forma de lograrlo.



En resumen, la mente es un imán, atraemos todo en lo que pensamos, si piensas en bendiciones atraes bendiciones, si piensas en problemas, atraes problemas. Hay que crear una cultura de crear buenos pensamiento y mantenerse con una actitud mental positiva. En ese sentido, hay que mantenerse siempre positivo, ser optimista, ya que obtenemos aquello en lo que nos concentramos con pensamientos y sentimientos. La mente es un arma muy poderosa, pero actúa en dos sentido: catapultándonos hacia el éxito o hundiéndonos en la miseria.