Como habían escuchado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto una nueva prohibición de viajar a los Estados Unidos, que afectaría a varios países, aunque aún no se ha realizado un anuncio oficial. Según filtraciones recientes, la propuesta clasificaría a las naciones en tres categorías de riesgo: Amarillo (países con riesgos que pueden ser enmendados y se les daría un periodo de 60 días para abordar y solucionar estas cuestiones), Naranja (países de riesgo moderado, con restricciones bien estrictas) y rojo (alto riesgo, con restricciones severas o prohibición de entrada).



Entre los países que podrían verse incluidos en la categoría de color rojo figuran Afghanistan, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela, Yemen, debido a preocupaciones sobre seguridad, salud y situaciones políticas internas. De los países en la lista de color Naranja, podría permitirse la entrada a los viajeros de negocios adinerados, pero no a las personas que viajaran con visados de inmigrante o turista. Estos países son Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Myanmar, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur, y Turkmenistán. República Dominicana no se encuentra entre estos países; pero afortunadamente es una señal clara que las políticas de migración serán endurecidas y las negaciones de visados más frecuentes.



Debido a seriedad de esta propuesta, la incertidumbre y el miedo se han apoderado de muchas personas. Es importante mantener la calma, debido que aún no se ha concretado ninguna decisión oficial. Las autoridades están evaluando los detalles y, según se espera, pronto se ofrecerán aclaraciones adicionales sobre cómo se implementaría la medida y los países que finalmente quedarían en esta lista.



Es crucial recordar que, aunque se trate de una propuesta seria, todavía falta tiempo para saber si se llevará a cabo. Por lo tanto, es esencial no sacar conclusiones precipitadas y seguir de cerca las actualizaciones que puedan surgir en las próximas semanas. La prudencia y la espera de información oficial son claves en este momento.