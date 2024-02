Tenemos mucha influencia del idioma anglosajón en nuestra forma de escribir y de hablar. Contra esto han batallado los amantes del español, una lengua rica y diversa que tiene otras alternativas a utilizar ante algunas palabras foráneas que se vuelven de uso cotidiano hasta en letreros y publicaciones.



La llegada de las redes sociales a nuestra cotidianidad llegó para quedarse y, definitivamente, el uso de anglicismos en nuestra lengua impacta con gran fuerza en cada ámbito de nuestras vidas: laboral, sentimental, familiar, amistades, en nuestros escritos y mucho más…



Pese al bombardeo de estas palabras extranjeras en nuestro uso diario del idioma, las Academias persisten en incentivar a que amemos nuestro idioma y lo pongamos en práctica sin desplazar su uso por una lengua que no es la nuestra.



Podemos citar los casos de “jeans”, que en español tiene su adaptación “yin” para referirse a pantalones vaqueros.



En el caso del anglicismo “look”, se utiliza en español para referirse a la imagen o aspecto que da una persona de su apariencia, en el sentido de cómo viste, se peina y otros complementos.



“Outfit” es otra palabra extranjera muy usada en español que bien podría ser sustituida por “conjunto”, “atuendo”, “modelo”, “vestimenta” y es aquí donde uno reflexiona y se pregunta por qué si hay tantas palabras como alternativa a esta de origen inglés, seguimos utilizando otras ajenas a nuestra lengua siendo esta tan diversa y rica.



“Fashion”, también es otro anglicismo muy utilizado en el español y no es una voz reciente en nuestro idioma; es un préstamo del inglés y su equivalente en español es “moda”, vocablo con el que compite y que significa “conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos que se basan en los gustos, usos y costumbres propios de un grupo, un periodo de tiempo o un lugar determinados” (Diccionario de uso del español de América y España).



“Stop”, que en español significa “alto”, hasta nos recuerda el juego de su mismo nombre, pero en inglés, que solíamos jugar de niños y adolescentes.



“Cash”, que significa efectivo para referirnos al dinero, es otro extranjerismo que utilizamos mucho en español, al igual que “casting” (audición), “copyright” (derechos de autor), “rating” (clasificación), “smartphone” (teléfono inteligente), “chat” (charla), “hobbie” (pasatiempo), “backstage”, que es el espacio situado detrás de un escenario o de una pasarela donde se preparan quienes intervienen en un espectáculo o un desfile de moda.



En fin, podría compartirles más anglicismos y su traducción en el español, pero la idea es hacerles entender que podemos hacer el ejercicio de desterrar estas palabras foráneas y amar lo nuestro, porque no abandonar nuestra esencia es amar nuestras raíces.

¡Gracias por leerme!