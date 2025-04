Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), en la República Dominicana son un negocio que deja beneficios exorbitantes anualmente, todo esto a costa de la salud de los dominicanos, quienes pagan un seguro médico mensualmente, pero cuando más lo necesitan: sorpresa, o no les cubren los procedimientos preventivos, curativos, o los medicamentos.



Miles de dominicanos afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que ni es seguro y mucho menos social, duran años pagando un seguro, sin utilizarlo, pero cuando se les presenta una situación media, se encuentran con el gran dilema, que el seguro no les cubre los procedimientos, muchos especialistas no aceptan el seguro y la cobertura mensual de medicamentos es pírrica.



En este contexto, diversos sectores han pedido a gritos la modificación urgente de la Ley No.87-01, pero esos reclamos son ignorados de manera olímpica por los legisladores, que en principio son elegidos, para representar al pueblo, pero al parecer solo se representan ellos.



En este contexto, el ministro de Trabajo Lic. Eddy Olivares en unas declaraciones dadas a la prensa, manifestó lo siguiente: “Es una ley que está rezagada en el tiempo”, habló Olivares del tema durante el tercer foro sobre los retos de la formalización laboral en Iberoamérica: “Reformas de los sistemas para ampliar afiliación y cobertura de prestaciones”.



En esas atenciones, resulta esperanzador que el ministro de Trabajo, en el marco del referido foro, haya hecho referencia a la necesidad de reformar una ley que tiene 24 años. Las ARS son un negocio tan lucrativo que, en el año 2023, lograron ingresos por más de RD$53,000 millones y casi RD$4,000 millones en ganancias.



En ese sentido, hacemos un llamado a los legisladores para que en esta legislatura pongan en agenda la modificación a la Ley No.87-01, para dotar a los dominicanos de una legislación más justa, social y que garantice a los afiliados mayores condiciones en la prestación de los servicios de salud que brindan las ARS.



En síntesis, enfermarse en la República Dominicana significa todo un viacrucis. Esto es así, porque un afiliado por un largo tiempo paga un seguro médico, y en el momento que más lo necesita se entera que la mayoría de los especialistas no aceptan los seguros, el monto asignado para los medicamentos, es irrisorio y no acumulativo, lo cual es una estafa. En definitiva, hay que eliminar las ARS.