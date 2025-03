¡Hola, distinguidos lectores de elCaribe! A propósito de que el pasado martes 25 de marzo se llevó a cabo la entrega de Premios Soberano 2025, me pareció oportuno compartir algunas de las claves de redacción que publicó Fundéu Guzmán Ariza, donde explica de manera muy clara cómo se escriben los términos más utilizados en este tipo de actividades.



Empecemos con el nombre propio de la premiación: se escribe con mayúscula inicial en las palabras que lo componen: Premios Soberano. Además, tengamos en cuenta que el nombre propio de los premios, escrito con inicial mayúscula, permanece invariable en plural («Charytín Goico se une a la cuadragésima edición de los Soberano», no «… de los Soberanos») y, en los casos en los que el sustantivo «soberano» se refiere a la estatuilla que representa el premio, el plural sigue las reglas del español: los soberanos («Ha recibido tres soberanos»).



En cuanto a indicar la cantidad de ediciones de la premiación en forma numérica, nos dicen lo siguiente: «Cuando para indicar el número de edición de estos premios se utiliza el ordinal en su forma abreviada, lo adecuado es escribir un punto entre el número y la letra volada: “Myriam Hernández participó en la 40.ª edición de los Premios Soberano”, no “… en la 40ª edición…”».



Es recomendable escribir “Acroarte” y no “ACROARTE”, porque la Ortografía de la lengua española sugiere que se escriban con mayúscula solamente en la inicial las siglas que se leen como se escriben, llamadas acrónimos, si son nombres propios y tienen más de cuatro letras.



En cuanto a las categorías que se premian, así como el renglón específico que se otorga, deben escribirse con inicial minúscula: «Urbanos dominan la categoría revelación del año de los Soberano», mejor que «Urbanos dominan la categoría Revelación del Año de los Soberano». Solo el nombre propio del premio se escribe con mayúscula inicial.



En cuanto a las palabras «mejor» y «peor» se mantienen invariables cuando aparecen delante de un participio, porque en ese caso funcionan como adverbios, y no como adjetivos: «las mejor vestidas», «los peor vestidos…», no las mejores vestidas o los peores vestidos.



Debemos recordar que para aludir al acto que da inicio al espectáculo, el término apertura es preferible al anglicismo opening; yutubero, mejor que youtuber; y se recomienda utilizar la adaptación a la ortografía del español pódcast, con tilde en la o, con preferencia a la forma inglesa podcast.

¡Gracias por leer estas recomendaciones!