Tras los resultados de las tan esperadas elecciones municipales celebradas el pasado domingo -ganadas en forma avasallante- por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), debo reiterar el criterio que he asentado varias veces ante la opinión pública. Y lo resumo en estas brevísimas líneas: “La política es la ciencia de lo posible”.



A tan certera y científica frase le agrego -para justificar todo el contenido de este trabajo- que el dirigente político, sin importar su estatura de liderazgo, que no asimile la citada máxima, nunca verá concretados sus proyectos.



¡Y siempre será un claro perdedor!



De esa manera, obviamente, su equivocada estrategia no le permitirá alcanzar la cima…y la cima es lo que más anhela u dirigente político. Su alto objetivo, en el marco del sistema democrático que tenemos en nuestros países, es llegar al poder del Estado.



Es una sencilla conclusión al “desdibujar” lo que encierra la sintética frase de que “la política es la ciencia de lo posible”.



Me permito, a propósito de la amarga derrota sufrida por los opositores al Gobierno, y que hasta sorprendió (¿?) a gente del pueblo llano que simpatiza con el exresidente Leonel Fernández, cito el punto de vista que sobre el particular expuso el veterano periodista Alfredo Freites: “Limpiamos las heridas, enterramos a los muertos y seguimos al combate verdadero que es mayo: Leonel es la vuelta”.



En la víspera del certamen comicial, se creyó que los partidos agrupados en la Alianza Recate -RD (PLD, FP y PRD) habían realizado una buena campaña, que pudiera dar al traste con la ganancia de una considerable cantidad de alcaldías.



Entre ellas las importantes alcaldías de Santiago y la capital porque presentaba a dos buenos candidatos: Domingo Contreras y Víctor Fadul.



Ya pasados los comicios municipales, que con su victoria celebran ruidosamente el PRM y sus aliados, lo que más importa es que los perdidizos reflexionen y lo hagan con actitud inteligente.



La única decisión válida -después de analizar todas las aristas posibles- que tienen las cúpulas del PLD, FP y PRD, es concretar la verdadera alianza.



Oficializar -y hacerlo afincado en la realidad electoral del momento- un acuerdo práctico, que se firme ya, antes de la legalidad que permite la Junta Central Electoral.



Un acuerdo político de esa naturaleza, tan decisivo para la contienda de mayo, solo se concretaría si Danilo Medina y Leonel Fernández pactan y dejan atrás sus viejas diferencias, las cuales no son antagónicas.



De lo contrario -y soy bastante claro y sincero al respecto- no podrán frenar la reelección de Abinader.

¡Así de sencillo!