Crear una pareja permanente conlleva un gran trabajo. Al inicio son dos personas que emocionalmente se involucran. Ser pareja va más allá.



Si le dejamos la elección solo a lo emocional, podemos arrancar con un mal pie. Si se lo dejamos a lo racional, posiblemente no arranquemos con ningún pie. Compleja situación, porque no es ni lo uno, ni lo otro, sino ambos.



Es que lo emocional es el inicio y lo más importante. Luego, seguiremos con lo racional. Nos enamoramos y de ahí construimos en los sentidos necesarios. Pero, cuidado, en terreno fértil se puede obtener una buena cosecha.



El toque mágico llega a nosotros, es hora de comenzar la evaluación racional. Conocer a la potencial pareja lleva mucha astucia. En el inicio, cada quien solamente muestra lo que piensa que la otra parte quiere ver para elegir.



¿Debemos hacer un cuestionario? Pienso que sí, y hasta poner a firmar las respuestas como un acuerdo de convivencia. Quizá la primera pregunta es: ¿Dejas la toalla encima de la cama al salir del baño? Siempre dirán que no… si lo firma ya es un acuerdo prepareja.



Paso a una de las partes más importantes, la que en el futuro cercano les hará decidir la permanencia o la que en el mediano plazo puede pasar a ser el gran dolor de cabeza… la financiera.



En cuestión de dinero necesitamos ser compatibles. Gastadores, despreocupados y precavidos dan una variedad interesante de parejas posibles. Algunas se llevarán bien por siempre; otras, por un tiempo; y habrá las que solo tendrán problemas emocionales.



Ejemplos: Si él gasta mucho, desde que tengan responsabilidades conjuntas comenzarán los problemas. Si ella gasta mucho y él es precavido, al pasar el tiempo la pasión será opacada por la razón y el inicio de los inconvenientes emocionales no se hará esperar.



Cuando los dos son iguales: Gastadores cavarán un agujero, despreocupados vivirán en el sobresalto y los precavidos construirán un gran futuro.



¿Te quieres analizar y definir tu tipo de pareja conveniente?