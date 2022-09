Las comunidades dominicanas en el exterior juegan un papel de primer de orden en el mantenimiento y consolidación del sentimiento patrio y del orgullo dominicano. De manera particular, durante seis años viví con mi familia en la ciudad de Miami, y en el transcurso de esa época confirmé que quienes valoran con mayor dimensión el valor de la patria dominicana son quienes viven fuera de ella.



Y no me refiero solamente al aspecto económico y al gran valor de las remesas para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. No, no es sólo eso, es mucho más. Los dominicanos en el exterior representan una reserva patriótica y cultural que alcanza una dimensión muy amplia. Los dominicanos, en el exterior, es que saben valorar en mayor dimensión el verdadero significado de la dominicanidad.



Es por eso, que debemos darle una importancia muy especial a esas comunidades de dominicanos que viven el exterior pero que sus corazones están conectados siempre a nuestra patria. Ellos viven fuera, pero sus sentimientos y sus esperanzas están latiendo de manera cotidiana en la tierra dominicana. En ese sentido, es necesario que se realicen esfuerzos para que los hijos e hijas de esos inmigrantes dominicanos en otras latitudes conozcan y nunca olviden la historia dominicana, sus héroes y patriotas, sus jornadas históricas de lucha por la libertad, de manera que se nutran de todo lo que le afiance su amor a la patria de origen de sus padres que, en el fondo, es su verdadera esencia patriótica.



Partiendo de esa realidad es que hemos decidido iniciar lo que hemos llamado “Expedición presidente”, una jornada de presentaciones de nuestro documental “Presidentes dominicanos en la historia (1844-1966)- Retos e ironías del poder”, en la diversas ciudades del mundo donde existen comunidades dominicanas. Ese documental fue realizado bajo la sombrilla de la Ley de Cine 108-10, con la finalidad principal de que los dominicanos puedan conocer situaciones y elementos trascendentes de los 47 presidentes que hemos tenido en el período histórico comprendido entre 1844 y 1966. Teniendo presente que una gran cantidad de compatriotas residen en el exterior, es para nosotros de mucho interés que las comunidades dominicanas residentes en diversas ciudades del mundo puedan conocer, disfrutar y aprender de nuestra historia con la presentación del documental.



En esa producción cinematográfica se hace un recorrido por la historia dominicana y se analizan situaciones como el por qué Duarte no fue el primer presidente dominicano, cuáles han sido los mejores y los más perjudiciales de nuestros mandatarios, se da a conocer que nuestra nación tuvo un presidente que no sabía leer ni escribir, asimismo se analiza el hecho de que hemos tenido cuatro presidentes uno de cuyos hijos fue también presidente y el que cuatro de nuestros presidentes tienen ascendencia haitiana, así como otros aspectos importantes y sorprendentes de la historia y de los primeros 47 presidentes dominicanos, desde Pedro Santana hasta Héctor García Godoy.



La primera presentación del documental en el exterior se realizará en la ciudad de Nueva York el próximo viernes 16 de septiembre a partir de las 7 de la noche, en el salón de eventos Beverly Hills Manor del Bronx. La entrada será gratuita y cuenta con el patrocinio del consorcio de Empresa High Class y el Consulado Dominicano de Nueva York. La segunda presentación se realizará en la ciudad de Filadelfia en el Teatro Nueva Esperanza, el sábado 17 de septiembre a partir de las 7 de la noche. La entrada también será gratuita y tiene el patrocinio del Instituto Duartiano de Filadelfia, el Consulado Dominicano y el Comité del Festival y Desfile Dominicano.



El inicio de “Expedición presidente” y las presentaciones del documental en los Estados Unidos, ha sido posible gracias al apoyo de destacadas instituciones y personalidades dominicanas, entre las que se destacan Eligio Jáquez, cónsul dominicano en Nueva York, Antonio Cabrera, presidente del consorcio High Class, José Mota, presidente del Instituto Duartiano de Filadelfia y Alexis Henríquez, cónsul dominicano en Filadelfia. A todos ellos le expresamos nuestro profundo agradecimiento por el apoyo brindado para que el documental “Presidentes dominicanos en la historia (1844-1966)” pueda ser exhibido en esas dos ciudades de Estados Unidos, que cuentan con una gran comunidad dominicana.