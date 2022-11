Hay dudas del lenguaje que nos asaltan a la hora de escribir, en especial cuando nos topamos con palabras que se escriben y suenan igual, como son los casos de: “aun” y “aún” (con tilde y sin tilde); entorno, en torno (junto y separado); más y mas (con tilde y sin tilde), echo y hecho, entre otras grafías que nos hacen acudir a las fuentes para no cometer errores.



En el caso de “aun” (sin tilde), esta palabra es sinónimo de: incluso, también, hasta y ni siquiera. En cambio “aún” (con tilde), significa lo mismo que “todavía”.



Una vez escribí sobre las palabras homófonas, esas grafías que suenan igual, pero que tienen significados distintos. Estas confunden mucho, sobre todo a quienes no consultan ni se preocupan por dominar la ortografía básica del universo gramatical.



La misma duda que introducimos en la parte inicial de esta entrega de Periodismo y Gramática, como cada jueves, ocurre con “hecho” (participio del verbo hacer) y “echo” (del verbo echar y sus sinónimos lanzar, arrojar, tirar). Para que lo entendamos mejor, veamos el siguiente ejemplo vinculando las dos grafías: Con el simple hecho de que eches la basura al zafacón, ya te estás ganando un helado.



Pero también pasa con el sustantivo entorno (ambiente, lugar, etc.), que no debe confundirse con la locución en torno (acerca de, alrededor de, en relación con), escrita en dos palabras. Al respecto, la Fundéu apunta que en los medios de comunicación se encuentran con frecuencia ejemplos en los que se usa de manera inapropiada lo señalado en esta parte: «El tema giraría entorno a si se creía necesaria la subvención del Estado», «La tensión que hay en el en torno de los padres ha llevado a desplegar un gran número de agentes en la zona» o «No todo gira entorno del presupuesto federal, gira entorno de la calidad técnica, financiable de los proyectos turísticos».



Además, ocurre también la misma confusión con “más” (con tilde) y “mas” (sin tilde). La Fundeu, en este caso, señala que la palabra mas solo se escribe sin tilde cuando es una conjunción adversativa que podría sustituirse por “pero” (o más raramente por “sino”): “Se alivió un poco, mas sigue enfermo”.



Tal y como establece la Ortografía de la lengua española, “más” sí se acentúa cuando es un adverbio o adjetivo comparativo; cuando funciona como pronombre, en el sentido de más cosas; cuando es una conjunción copulativa y cuando se emplea como nombre del signo que indica una operación matemática.



