La próstata es una glándula que tiene la forma de una nuez, se ubica debajo de la vejiga y delante del recto de los varones, y su función es producir el líquido seminal que nutre y transporta el esperma.



Es tan importante en la vida sexual de los hombres que su cuidado y la prevención de cualquier tipo de problema debieran ser prioridad número uno, pero lamentablemente no siempre es así.



Precisamente el 11 de junio se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, una patología tan extendida que afecta a más de 1,200 millones de hombres en el mundo.



El principal factor de riesgo del cáncer de próstata es la edad y los antecedentes familiares de los varones. Las primeras señales de este cáncer suelen ser mínimas al principio, comienzan con una demora al empezar a orinar, tener que esforzarse para hacerlo y además de una disminución en la intensidad del chorro se produce un aumento en la frecuencia porque la vejiga no termina de vaciarse, si a esto se suma la tan temida por los hombres disfunción eréctil, presencia de sangre y semen en la orina, debilidad y adormecimiento en las piernas y en los pies, es momento de acudir a consulta médica.



Uno de los problemas en la mayoría de los afectados es la tardanza en acudir al médico, primero por desidia y otras por prejuicios, por temor al tacto rectal que es una de las formas de examen, lo que trae como consecuencia que se acude al médico cuando ya es tarde, porque si bien el problema se puede corregir con cirugía, esta ya es una solución de resultados inciertos, que muchas veces no evita que el cáncer se extienda y afecte a otros órganos.



Como en todos los casos, la mejor manera de combatir una patología es la prevención, lo que incluye llevar una vida saludable y una dieta balanceada, evitar el excesivo consumo de alcohol y de tabaco, cuidar el peso y no ingerir grasas ni azúcares en exceso, caminar con frecuencia, mantener relaciones sexuales con cierta asiduidad, lo que según la Organización Mundial de la Salud disminuye en un 47% la probabilidad de cáncer.



La importancia de la próstata no abarca solo la vida íntima, también influye en el bienestar general del organismo, de ahí que cuidarse es la mejor manera de vivir y envejecer con dignidad.