La convocatoria para hoy del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por parte de Luis Abinader, en su calidad de presidente de ese órgano constitucional, no deja de ser un hecho trascendente por sus implicaciones.



La agenda del CNM incluye evaluar y seleccionar a cinco nuevos integrantes del Tribunal Constitucional por haber cumplido el período para el cual fueron nombrados, entre ellos su presidente, y para decidir sobre la propuesta de modificación del reglamento de aplicación de su Ley Orgánica.



La convocatoria se hace en cumplimiento de un mandato establecido en los artículos 178 al 183 de la Constitución y de la Ley No. 138-11 Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y su Reglamento de Aplicación.



Es la tercera ocasión en que el CNM sesionará durante la actual gestión de gobierno, la primera para elegir cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitucional, completar la matrícula del Tribunal Superior Electoral y evaluar el desempeño de uno de los jueces de la Suprema Corte, y la segunda para designar a los nuevos jueces titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral.



La aspiración es que esta convocatoria, como lo fueron las anteriores, sea un proceso transparente, participativo y riguroso, con miras a fortalecer cada vez más las altas cortes.



Que todo se haga de acuerdo con las normas y siempre con estricto respeto al debido proceso, de manera pública y de cara al país, en lo que ya hay tradición.



Lo conveniente es que a partir de los resultados se construya un consenso nacional, lo que será posible si se procede de manera equilibrada en la selección y de que se trate de excelentes jueces, que lleguen con nuevas ideas y energías y con un compromiso reformador.



El país observará de cerca esta nueva sesión y confiado en que no habrá candidaturas predeterminadas o favoritas de antemano, lo que se podrá constatar en la selección final.



Solo un deseo nos anima, y es que con la nueva conformación de esa Alta Corte, salga fortalecida también la institucionalidad democrática y también se fortalezca la imagen del Poder Judicial.