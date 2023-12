El Día para la Abolición de la Esclavitud, que se conmemora el 2 de diciembre, recuerda el aniversario de la firma del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobado el 2 de diciembre de 1949.



Sin embargo, recientes estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan un considerable aumento del trabajo forzoso y del matrimonio forzado en los últimos cinco años. En 2021 había 10 millones más de personas en situación de esclavitud moderna respecto a 2016, lo que eleva el total a 50 millones en el mundo.



Aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna es un término general que define situaciones de explotación que las personas no pueden rechazar ni abandonar por amenazas de muerte, violencia, coerción, engaño o abuso de poder.



La OIT ha adoptado un nuevo protocolo vinculante para reforzar la lucha contra el trabajo forzoso en el mundo, que entró en vigor en noviembre de 2016, pero no ha servido de mucho.



La trata de personas, especialmente mujeres y niños, casi siempre para explotación sexual, es otra forma de esclavitud moderna que lamentablemente va en aumento, incluso se considera que en la actualidad hay más mujeres esclavizadas en prostitución que la cantidad de esclavas que había entre los siglos XVII y XVIII.



Pero también hay esclavitud cuando los migrantes víctimas de la trata son explotados en la construcción, en la industria alimentaria o textil, en el sector agrícola y las mujeres obligadas al trabajo doméstico en condición de servidumbre o sometidas a la prostitución forzosa.



El trabajo infantil, que el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe, es una forma de esclavitud y de explotación inaceptable y condenable.



Está el caso de los niños-soldados, reclutados a la fuerza por mercenarios que los utilizan porque pueden matar con más facilidad, o los niños-mineros, explotados en minas clandestinas porque llegan fácilmente a recovecos pequeños y si mueren a nadie le importa.



La trata de personas es un negocio millonario manejado por mafias y autoridades cómplices, la sobreexplotación de los migrantes indocumentados o no, y toda forma de esclavitud, debiera ser combatida no solo por las autoridades, sino también por todas y cada una de las personas y organizaciones sociales que consideran que la libertad es el único sistema aceptable en cualquier sociedad organizada.