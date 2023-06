ESCUCHA ESTA NOTICIA

El que todavía, a estas alturas del devenir histórico, no entienda que el dominicano es un pueblo solidario con los haitianos o con los que en su país huyen de la miseria, quizá lo haga por conveniencia o para confundir.



No podría ser de otra manera, porque somos un pueblo de migrantes y al mismo tiempo los recibimos.

Además es imposible permanecer indiferentes ante las migraciones de personas, un terrible flagelo del mundo actual, y tema muy en boga en América Latina por el giro insospechado de las marchas y caravanas hacia Estados Unidos.



Pero específicamente respecto a nuestros vecinos, una particularidad histórica es que ningún otro país de los que pueden asumir migrantes y refugiados tiene a Haití de vecino ni es una isla con dos naciones tan dispares.



Es parte de las razones que explican el celo y la reacción casi instintiva de la mayoría del pueblo dominicano ante cualquier episodio, como la reciente pretensión de Canadá de establecer en nuestro territorio “una estructura de coordinación” para ofrecer asistencia a la policía de Haití.



Ese tipo de rechazo mayoritario tiene su reverso en una minoría, integrada por personajes y ONG afines a la causa internacional contra República Dominicana y a favor de Haití.



Que ha sido siempre una minoría se comprueba cada vez que se hace un sondeo, como una encuesta de la Gallup de marzo de 2018 en la que el 81% de los dominicanos dijo que el Gobierno debe prohibir la entrada de más haitianos, revelación que no es nueva sino la reiteración del sentir mayoritario de la población para que se regule la presencia de haitianos en el país.



Con cada provocación o intento de meternos “gato por liebre”, como en la cumbre de Las Américas de Los Ángeles del año pasado con el tema de los refugiados, o con la reciente ley de trata en el Congreso y ahora con la “inocente” propuesta de una oficina de Canadá, la respuesta ha sido reafirmar nuestra identidad como nación, y a la vez dar un mensaje contundente a la comunidad internacional de que no podemos cargar con las necesidades de los vecinos.