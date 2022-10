Santiago es una muestra de que la Policía Nacional puede haber avanzado y evolucionado en lo teórico y conceptual con la Comisión de Reforma instituida por Abinader, pero en la práctica es la misma institución de siempre.



Eso así ya que por la Dirección Regional del Cibao Central en dos años han pasado cinco “jefes”; uno cada cinco meses, evidencia de graves problemas de mando que les impiden formar equipos mientras la delincuencia se enseñorea en esa región.



Curiosa realidad que debiera analizarse a fondo: ¿por qué a ninguno de los designados los dejan echar raíces y, general tras general, el primero supera en deficiencias al segundo, y así sucesivamente?



El desfile de generales por Santiago comenzó en agosto de 2020. El desplazado fue precisamente el actual director de la Policía, Eduardo Alberto Then, bajo cuya jefatura han sido designados tres de los cinco últimos comandantes.



Un punto común a cada cambio es que ocurre en medio de denuncias y sonados asesinatos, típicos del crimen organizado y sin resolver, como el del abogado Basilio Guzmán frente a su residencia en el exclusivo sector de Los Cerros de Gurabo, y el de Ana Francisca García Gómez, ultimada por dos sicarios.

Quizá parezca subjetivo circunscribir la discordancia entre teoría y práctica a la Policía de la regional norte, porque hay muchos ejemplos de desconexión de la cabeza con el cuerpo, como el del ministro de Interior Chu Vásquez de que no puede responder por las acciones de los agentes, y la advertencia del actual Director a los delincuentes: “Ellos saben que yo tengo los juegos pesados”.



Lo que deja entrever el mayor general Alberto Then es su método represivo, que no lo aplica porque tiene que estar en el coro que pregona una policía moderna y disciplinada, y por las presiones sociales y las políticas que intenta propulsar el presidente Abinader, pero que aflorarán apenas tenga a un superior que lo consienta.



En conclusión, basados en lo de Santiago y en los pronunciamientos de Vásquez y de Then, hay que repensar y revisar lo que se está implementando y el evidente divorcio entre lo que se dice y lo que se hace.