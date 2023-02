Email it

El Miércoles de Ceniza, que se celebra hoy, marca el comienzo del período de la Cuaresma, que cubre los 40 días que según la tradición cristiana pasó Jesús en el desierto, y cuyo final es la víspera del domingo de Resurrección, luego de que fuera crucificado en lo alto del Gólgota.



Es una fecha en la que se realiza la tradicional imposición, durante la eucaristía, de la ceniza en forma de cruz en las frentes de los fieles y en la que la gente de fe ayuna y hace abstinencia, de carne y de otros placeres, y eleva oraciones para renovar sus esperanzas y fortalecer el espíritu.



Con el paso del tiempo han ido amainando algunas de las celebraciones tradicionales y propias del Miércoles de Ceniza, que aún pervive por el reconocimiento de los derechos y el libre de albedrio de cada cual, y el respeto a los demás.



Inclusive este año, aunque talvez es temprano para cantar victoria, y en honor a eso del respeto a los demás, no se ha sentido la consuetudinaria querella de la jerarquía católica por la coincidencia del inicio del período de la cuaresma con las celebraciones del carnaval, calificado de fiesta pagana.



Son espacios diferentes que, vistos con cierta tolerancia, no resultan contradictorios, pues hay quienes estiman que carnaval y cuaresma encierran mucho de nuestras creencias y tradiciones y expresan parte de la costumbre y de la idiosincrasia popular.



Además de que las fiestas carnavalescas, si contamos que el desfile de cierre es el 5 marzo, ocuparían menos de dos semanas de las casi seis del lapso cuaresmal.



Es bueno que cuaresma y carnaval puedan coexistir en el tiempo, lo que tendría que ser ponderado como parte de los esfuerzos a emprender para que no se pierda nuestra identidad ante el ritmo avasallante de la mentada globalización.



Nos identificamos con la intención de la cuaresma, que es introducir al creyente en un proceso de reflexión para que, tras la resurrección simbólica y jubilosa que sucede al final, termine siendo mejor cristiano y mejor persona durante el resto del año.