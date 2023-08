Email it

Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, establecida con el objetivo de promover esa práctica entre todas las mujeres que han dado a luz.



Para este 2023 el lema escogido es “Amamantar y trabajar, hagamos que sea posible”, en atención a que solo 20% de los países exigen a los empleadores pausas remuneradas para apoyar la lactancia.



La exhortación para la jornada que a los gobiernos hace Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) es invertir en políticas favorables a la familia, que ofrezcan más licencias parentales adecuadas, condiciones para la lactancia materna, servicios de atención accesibles y de calidad a los niños, así como subsidios y ayudas para los hijos.



Según la ciencia, la leche materna es el mejor alimento durante los primeros seis meses de vida del bebé, que al recibirla ya no necesita ningún otro alimento ni bebida, solamente el seno.



No se agotan ahí los beneficios de la lactancia, porque el vínculo que se establece entre la madre y el bebé favorece el desarrollo de las áreas de aprendizaje, las capacidades de socialización y otras adaptaciones.



Unicef señala que en la República Dominicana, aunque se evidencia un incremento del 4.7 % de la lactancia en las encuestas ENHOGAR-MICS de 2014 respecto al 16% de la ENHOGAR-MICS 2019, se necesita aumentar mucho más la práctica de amamantar.



Para el caso de las madres que trabajan fuera del hogar no suele ser tan fácil dar seno y muchas empresas y dependencias públicas van incorporando salas de lactancia, pero siempre es difícil para las mujeres.



Otro problema que suele darse en las maternidades son las recomendaciones de fórmulas elaboradas por laboratorios que tratan de reemplazar la leche materna, aunque hay una prohibición para esa práctica en la ley 8-95, las violaciones a esa ley persisten en la mayoría de esos establecimientos.



Cabe esperar que esta Semana de la Lactancia Materna sirva para pensar y elaborar políticas más intensivas para que esta práctica se masifique en todas las mujeres que han dado a luz, y que la mayoría de esas madres se informen de los beneficios que produce, y se convenzan de que es la mejor alimentación que pueden brindar a sus bebés.