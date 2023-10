Leíamos en un titular del lunes 2 de octubre: “Productores de huevos de La Vega y Moca protestan por temor a quiebra y regalan y desechan millares de unidades”.



Igual aprensión tienen, desde el cierre total de la frontera con Haití el viernes 15 de septiembre, avicultores y otros sectores productivos que se sienten afectados.



Para atenuar la situación el Gobierno anunció la entrega RD$54 millones como una primera asistencia económica, ante una situación que no perjudica solo a productores y comerciantes, grandes y pequeños, de Dajabón y Pedernales.



El Gobierno, además de ayudas puntuales y subsidios, ha anunciado, y es el objeto de este escrito, que trabaja en identificar mercados potenciales para redirigir las exportaciones de la República Dominicana.

El ministro de Economía y la directora de Pro Competencia mencionan como posibles mercados a Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Islas Turcas y Caicos, Guyana, Trinidad y Tobago y Barbados.



El propio presidente Abinader resaltó durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, que se buscan nuevos mercados tanto a nivel regional como internacional debido al cierre temporal de la frontera.



Es importante ampliar la capacidad productiva y competitiva de la nación, porque la apertura de nuevos mercados corre pareja con la diversificación de la producción local para aumentar las exportaciones y reducir importaciones.



Es para ilusionarse, pero desencantaría si fueran meros pronunciamientos aguijoneados por la coyuntura, por lo que habrá que recordar que exactamente lo mismo se prometió cuando en 2015 Haití impuso restricciones a 23 productos dominicanos. La coincidencia es que, en ese entonces, se mencionaron casi los mismos posibles destinos que ahora.



Para evitar que cada vez que haya problemas con Haití se acuda a ayudas o subsidios a los productores, se debe trabajar seriamente y con planificación en lo que, precisamente, retorna hoy a la agenda.



La prioridad es solucionar el problema creado por el cierre de la frontera y dar todo el apoyo posible a los productores nacionales.



Pero que no caiga en saco roto lo propuesto por el mandatario y dos de sus funcionarios, para no estar siempre en lo mismo con un socio al que debiéramos aplicarle reglas comerciales más claras.



Es necesario encontrar más mercados para nuestros productos, para reducir esa gran dependencia que tenemos con el inseguro y siempre inestable Haití.