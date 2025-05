El consumo de tabaco es uno de los más peligrosos hábitos que azotan a la humanidad desde hace siglos, y pese a que las campañas intensivas en las últimas décadas lo han reducido, las empresas tabacaleras siempre encuentran un resquicio y tienen muchos millones para reinventarse y reformular sus estrategias.



El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1987, cuyo objetivo es informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo y exposición pasiva al humo de esta sustancia.



Es una planta que contiene sustancias tóxicas como la nicotina, el benzo pireno y el alquitrán que resultan de su combustión combinada con el papel de los cigarrillos, que es imposible de eliminar una vez que se acumula en los pulmones.



Todas estas sustancias son cancerígenas, y el consumo prolongado termina casi siempre en esa enfermedad, pero también genera problemas cardíacos, ansiedad ante la abstinencia, dificultades respiratorias, y problemas digestivos y hasta cutáneos por la exposición al humo y a la nicotina.



En el caso de las mujeres embarazadas que no dejan de fumar, puede producir deformaciones fetales y problemas pulmonares en el feto, bajo peso al nacer, del mismo modo que la exposición pasiva de los lactantes al humo es igualmente dañina.



Como todos los vicios, que son hábitos adquiridos que crean una necesidad de consumo, la adicción es muy difícil de superar una vez que se ha convertido en una costumbre, porque el tabaco, ya sea en pipa, cigarros o cigarrillos, es una especie de “compañero” que pasa a formar parte de la cotidianidad de las personas.



El tabaco produce cada año más de seis millones de muertes en el mundo y pese a que las tabacaleras de grandes marcas ya no pueden hacer publicidad televisiva ni en otros medios como periódicos, radios y revistas, ahora utilizan las redes sociales para promover sus productos, que ya no son los tradicionales cigarrillos sino los aparatos de vapeo y cigarrillos electrónicos, que pueden eludir controles sanitarios y ofrecen una variedad de “sabores” igualmente tóxicos.



Concienciar a los jóvenes para que eviten el tabaco es una manera de promover una sociedad más sana, alejada de los vicios y de la infinidad de problemas que trae aparejados este hábito altamente perjudicial.