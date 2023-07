Según el “Informe anual de Seguimiento y Monitoreo 2022”, presentado recientemente por la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), basado en datos de la Encuesta Hogares y del Plan Quisqueya Aprende Contigo, la tasa de analfabetismo subió de 5.5% a 6.50% en República Dominicana.



En este caso las cifras dicen más que mil palabras, y aunque esa realidad pueda explicarse, lo que correspondería es preocuparse, y mucho.



El documento del IDEC cita los datos de la Encuesta de Hogares de 2019, que cifra la tasa de analfabetismo en un 5.5 %, la Enhogar 2021 (ONE, 2022) en un 6.80 % y la Enhogar 2022 (ONE, 2022) en un 6.50 %.



El proceso se estancó cuando se estaba cerca de lograr la meta, es decir, si se conseguía reducir esos números por debajo de un 5%, la República Dominicana hubiera sido declarado país libre de analfabetismo.



El Informe Básico de la Enhogar (Encuesta Nacional de Hogares) 2022, establece que la tasa de analfabetismo en la población de 15 años o más, asciende a 6.1 % entre las mujeres y a un 6.9 % entre los hombres.



En ese mismo tramo de edad el analfabetismo en la población nativa es de 5.9 % y de 15.5 % en la población de origen extranjero.



Una primera explicación es que los programas de alfabetización se paralizaron durante la pandemia, pero el confinamiento hace tiempo que ha terminado y tal vez ya es hora de retomarlos, para lo que se necesita la decisión y voluntad política de las autoridades.



El plan Quisqueya Aprende Contigo fue establecido por el Decreto 546-12, en el gobierno de Danilo Medina, y al implementarse la alfabetización fue declarada como un tema de “alto interés nacional”.

Alfabetizar no es solo enseñar a descifrar las letras que componen un texto, sino también interpretar el mensaje que transmiten, quizá la parte más laboriosa de ese proceso.



Primero el confinamiento por la pandemia, después la desidia y finalmente el eterno problema de la falta de continuidad del Estado en todos y cada uno de los gobiernos de este país, figuran entre las causas de ese descuido, sumado a que la alfabetización no suele ser prioridad de ningún gobierno.



Esto significa que tampoco se puede hablar de desarrollo sostenible cuando semejante porcentaje de la población no sabe leer ni escribir.