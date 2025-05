La sanidad vegetal es el resultado de un conjunto de prácticas cuyo objetivo es cuidar la salud de las verduras, hortalizas, frutales, oleaginosas y todas las plantas que consumen los seres humanos, como también los que alimentan a los animales, sobre todo a los que forman parte de la dieta diaria, es decir vacunos, aves de corral, peces y crustáceos.



El Día Internacional de la Sanidad Vegetal se celebra cada 12 de mayo, establecido por una resolución de la ONU aprobada en 2021, con el objetivo de visibilizar el impacto de proteger los vegetales comestibles y su importancia en la reducción del hambre, en la disminución de la pobreza, y en el cuidado del medio ambiente para impulsar el desarrollo económico de los pueblos.



Mantener a los vegetales libres de plagas, de ataques de microbios y depredadores de todo tipo abarca no solo a los cultivos alimenticios, sino también a otros como el algodón, expuesto al ataque del picudo, un insecto que se alimenta de los brotes e impide su floración.



Cada vegetal puede ser atacado por diferentes vectores, desde gusanos y orugas hasta hormigas y pájaros, de ahí que en los últimos años del siglo pasado han surgido prácticas de protección que tratan de garantizar ecosistemas saludables, de manera que el combate a las plagas no termine dañando el equilibrio ecológico ni envenene los frutos.



Más de cincuenta millones de contenedores que transportan mercancías circulan por todo el mundo, lo que lleva a extremar las medidas de bioseguridad porque una característica de las plagas es que no conocen fronteras, y pueden alojarse en empaques de madera o en cajas de cartón que se usan para exportar frutas, verduras, hortalizas y semillas comestibles.



Las plagas de todo tipo dañan alrededor del cuarenta por ciento de los cultivos en el mundo, las pérdidas por esta causa, según la FAO, se calculan en más de 220 mil millones de dólares por año, lo cual no es poco si tenemos en cuenta que los vegetales generan el 80 por ciento de los alimentos que consumimos.



Tomar conciencia de la importancia de la sanidad vegetal, cuidar la salud de los árboles frutales y exigir a las autoridades que tomen medidas para garantizar el consumo de vegetales sanos e inocuos, son formas con las que podemos aportar a la sanidad vegetal.