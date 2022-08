Email it

El santiaguero se preguntaba por qué en su ciudad no había, como en la capital, pulmones verdes tal los parques Mirador Sur o Mirador Norte si disponía de suficientes espacios materiales.



Pues bien, eso ha ido poco a poco quedando atrás y, aunque no se cante ni haya celebraciones estruendosas como en 2015 cuando la ciudad tuvo planta eléctrica y agua en tuberías, al día de hoy ya Santiago tiene lo que no tenía: opciones al aire libre para el disfrute de la familia de manera sana, cercanas y sin hacer grandes inversiones.



Ahí están, esplendorosos y bien cuidados, sus parques Central y Botánico y su Ciclovía, los que han sido el fruto de los aportes y voluntades concertadas de los gobiernos central y local y de su pujante y entusiasta empresariado, así como de grupos ambientalistas y culturales.



Pero se ha ido más lejos. Santiago ofrece también la posibilidad de combinar sus espacios para el esparcimiento y los ejercicios físicos con una amplia oferta cultural, ecológica y social.



De cara al futuro, Santiago se encamina a ser el centro cultural de la región con la construcción del Museo Histórico de la Ciudad, propuesto para que funcione en el edificio de Inposdom, el Museo de Arte (en el antiguo Hotel Mercedes), el Centro Cultural Banreservas para el Cibao, y el Museo Horacio Vásquez, en el municipio de Tamboril.



Las posibilidades que tiene la ciudad mediterránea, como espacio central de una región que produce y trabaja por su futuro, aumentan su potencial cuando se invierte en el bienestar colectivo.



Estaría demás abundar en la trascendencia de que los pueblos puedan contar con espacios culturales, y aunque todo lo mencionado llega con gran retraso a la Ciudad Corazón, está en correspondencia con la importancia que tiene y los aportes al desarrollo del país que hace la región del Cibao.



Solo resta exhortar a los santiagueros a que preserven lo que están logrando, que le presten el debido interés y creen conciencia sobre el enorme capital social que representan estos espacios, a partir de la integración y confianza de sus habitantes.