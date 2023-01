En mi artículo anterior documenté que el buen desempeño del presidente Luis Abinader, testimoniado por terceros e imparciales, le proyecta una tranquila victoria en primera vuelta, si acude a las elecciones de 2024.



Demuestro ahora, objetivamente, que otro factor favorable a la profundización de las políticas de buena gobernanza que desarrollará el Presidente, es la existencia de una oposición anclada en el pasado, que por su práctica de hacer oposición por oposición no es opción para las próximas elecciones.



No para que RD se relance hacia adelante, porque representan dos décadas perdidas en corrupción e impunidad, de descalabro institucional y porque despreciaron las oportunidades que tuvieron de dejar una economía no vulnerable a circunstancias coyunturales.



No son opción electoral porque no han mostrado arrepentimiento de los desafueros causados. No se han hecho una sincera autocrítica, ni han implorado un mea culpa que los redima a los ojos de Dios y de los hombres, por sus pecados.



Actúan como si el pueblo no les hubiera hecho las grandes marchas verdes contra la corrupción y la impunidad y cual si Luis Abinader no hubiera tenido que plantarse firme frente al fraude que intentaron perpetrar en las suspendidas elecciones municipales de 2020.



Hablan como si los jóvenes no hubiesen hecho el plantón en la Plaza de la Bandera demandando el fin del largo secuestro de la Junta Central Electoral, y como si el pueblo no hubiera tenido que salir en medio de la pandemia a desalojarlos del poder, a fuerza de votos y coraje cívico.



Creídos de que el pueblo dominicano no sabe pensar, ocupan los medios y saturan las redes pontificando sobre institucionalidad, democracia y derechos, ignorando que el pueblo les lleva su auditoría social.

Ha pasado el tiempo y entramos en 2028.



Desaparecieron las secuelas y variables del Covid-19, la guerra en Ucrania terminó, bajaron de precios el petróleo y otros commodities, desaparecieron las restricciones en las cadenas de suministro. Han amainado los vientos recesivos e inflacionarios a nivel global.



Luis Abinader se apresta a recibir las expresiones de gratitud popular luego de haber realizado un segundo gobierno que sentó las bases para el desarrollo integral de la sociedad dominicana, redujo sustancialmente los atrasos y desigualdades que dañaban la calidad de vida de la gente. Ha restablecido el marco institucional de la nación.



Voy con Dilcia mi esposa en un tren camino al Cibao. Conversando lo bien que lo ha hecho el sistema judicial con los corruptos de todos los partidos y gobiernos y cómo la reforma y modernización de la Policía Nacional la ha convertido en un depurado y efectivo auxiliar de la Justicia.



Vamos regocijados porque cuando próximo a completarse en 2044 el segundo centenario de la independencia, Abinader dejará un gobierno que cumplió la tarea.



En eso llegamos a una estación del ferrocarril donde sube un enjambre de escolares, que con estruendosa algarabía aderezan nuestro diálogo.