Me inscribo en la lista de quienes no se sorprendieron por el triunfo del PRM en las municipales. Como profesor de investigación que muestra en el aula el valor de la encuesta como método científico en la investigación social, creo en los resultados de estos estudios, cuando están a cargo de empresas serias, como termómetro eficaz para medir el sentimiento predominante en los electores.



Estas encuestas adelantaron lo que ocurrió. Sus resultados, además, eran apoyados por la alta valoración que obtenía el presidente de la República, Luis Abinader. Si el líder y candidato presidencial tiene alta puntuación y está presente en la campaña, apoyando a los candidatos de su partido, yo tenía una razón adicional para creer que las encuestas acertaban cuando reflejaban un escenario favorable al partido de gobierno.



Por eso tampoco me sorprendieron los buenos resultados para el PRM en la gran mayoría de los municipios y distritos municipales con algún nivel de presencia del sector turismo. El PRM ganó en 21 demarcaciones, el PLD en 3, el PRSC en 2 y otros partidos presentes en la contienda se quedaron con 3.



En mi valoración personal basada en estadísticas y conocimiento sobre el terreno, las provincias turísticas, en orden de importancia, son La Altagracia, Puerto Plata, La Romana, Samaná, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís. Con turismo emergente Santiago, Espaillat, Santo Domingo y Maria Trinidad Sánchez. Con proyectos turísticos en desarrollo, El Seibo (Miches) y Pedernales. Con una interesante propuesta de turismo interno de montaña, La Vega. Con potencial turístico germinando: Peravia, Barahona, Montecristi y Hato Mayor.



El PRM dominó la votación en las principales provincias, en los que se quedó con el municipio cabecera y más: La Altagracia, Puerto Plata, La Romana, Samaná, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís. En el Este que suma San Pedro de Macorís – La Romana – La Altagracia – El Seibo, donde ganó también la mayoría de los Distritos Municipales. El partido de gobierno dominó y se quedó con parte del importante corredor turístico Boca Chica – Juan Dolio – La Romana – Bayahíbe – Boca de Yuma – Miches, pero perdió la joya de la corona que es el famoso a escala internacional “Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana”.



Pocos días antes de las municipales el ministro de Turismo, David Collado y su equipo hicieron una impactante presentación de las iniciativas en zonas turísticas que abarcan parte importante del territorio nacional. Las concluidas, las que están en marcha y las que están en fase de diseño. Un gran trabajo que da sentido a la frase “Turismo en Cada Rincón” y proyecta a lo interno el éxito del sector y se suma al liderazgo alcanzado por nuestra oferta turística a escala mundial.



Para los líderes del PRM, el Gobierno y el equipo del Ministerio de Turismo queda la reflexión sobre las razones por la que el gran éxito político de la jornada no llegó a Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, donde el PLD recibió 42.5% de los votos, FP el 15.2%, el PRM el 38.9% y mi diligente amigo Manolito Ramírez, se mantiene como director del distrito.