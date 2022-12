Email it

El cine dominicano ha tenido un gran avance y una dimensión muy amplia, a partir de la promulgación de la Ley de Cine 108-10. En los últimos 12 años, con el impulso y la amplias facilidades que otorga esa ley a quienes producen películas en el país y a quienes vienen desde el exterior a filmar en nuestras locaciones, la llamada industria del cine se ha consolidado de tal manera que ha aportado mucho dinero al Estado dominicano, ha generado muchos empleos, ha creado una serie de profesionales que sirven de apoyo no solo a producciones locales sino también internacionales, ha logrado atraer a suelo dominicano importantes cadenas productoras de cine e importantes actores y actrices, así como ha consolidado la marca- país de República Dominicana.



Muchos sectores nacionales han logrado utilizar la Ley de Cine para desarrollar muchos proyectos de películas que divierten, entretienen, aportan conocimiento y ayudan a rescatar valores importantes de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra historia. En el caso particular nuestro, desde el año 2018 decidimos orientar el canal de televisión que poseemos, Señales TV, a impulsar proyectos cinematográficos bajo el amparo de la ley de cine. En el año 2019 estrenamos el documental “Gilbert, héroe de dos pueblos”, una producción cinematográfica con la que rescatamos la imagen de ese patriota, logramos que el Congreso lo declarara Héroe Nacional y que sus restos fueron llevados al Panteón de la Patria.



En el año 2021, también bajo la sombrilla de la Ley de Cine, estrenamos el documental “Presidentes dominicanos en la historia (1844-1966)”, donde hicimos un recorrido por la historia de los 47 mandatarios de nuestra nación en ese período. Esas dos primeras producciones que realizamos apoyados en la ley, fueron documentales dramatizados, lo que se conoce como docudramas, donde resaltábamos aspectos importantes de la historia dominicana.



Este año decidimos realizar nuestra primera película en el género dramático, “El hombre transformado”, cuyo estreno está pautado para el próximo jueves 8 de diciembre en los cines del país. Es una película de valores, realizada con un gran criterio profesional y con una elenco muy destacado de actores dominicanos, donde se busca llamar a la reflexión sobre la importancia de fortalecer la familias y los matrimonios, en estos tiempos donde se están perdiendo todos los valores de la sociedad.



En “El hombre transformado” se relata la historia de un hombre que tiene serios problemas en su matrimonio y en la relación con su familia, que está a punto de perderlo todo por no valorarlo, pero que decide colocar a Jesús en el centro de su vida y todo se transforma. Cuenta con la actuación principal de Riqui Gel, un destacado humorista y pastor, y de Vivian Fatule, una excelente y profesional actriz que ha participado en varias películas. Como actores de reparto participan Teo Terrero, Laila Taveras, Víctor Checo, Ramón Emilio Candelario, Basilio Nova, Jean Luis Gel, Johan Paulino, Natan El Profeta, Zamantha Díaz, Sarah La Profeta y el pastor Raffy Paz, entre otros.



En el proceso de realización la película contó con la participación de un equipo técnico muy profesional, de gran calidad y mucha experiencia. La dirección de fotografía de “El hombre transformado” está a cargo de Julio Frías, el director técnico es Saulo Constanza, el director de cámaras es Gerald Cruz, la productora de línea es Zinayda Rodríguez y la dirección es responsabilidad nuestra, junto con la destacada joven profesional Elvira Almonte. Al igual que nuestras dos producciones anteriores, esta película fue realizada bajo el amparo de la Ley de Cine 108-10 y cuenta con el apoyo del Grupo Punta Cana, Grupo Viamar, Banco de Reservas, Grupo Rizek, Grupo Mejía Alcalá, Grupo Estrella, Grupo Corripio, Pura Vida FM y RCC Media.



Hacemos un llamado a todos nuestros lectores y a todos los dominicanos, para que asistan a a los cines a ver “El hombre transformado” junto con su familia. Es una película sustentada en la promoción y defensa de los valores familiares, en la necesidad de fortalecer los matrimonios en este tiempo donde se ha incrementando el índice de divorcios en nuestro país. Es una película con la cual buscamos seguir sembrando valores en sociedad dominicana y construir un futuro donde el matrimonio y la familia sigan siendo un soporte fundamental en todos los órdenes.