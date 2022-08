Siento que vamos al abismo. Es evidente la ausencia de sentido común en los líderes de las potencias. Por ejemplo, si hubiesen garantizado las demandas de seguridad que exigía Rusia, la Guerra de Ucrania, no hubiera sucedido. Vemos, por ejemplo, a Europa quebrar por no declararse neutral. Y China por anexarse Taiwán está dispuesta a ir a la guerra. Es evidente que conspiran para llevar la humanidad al apocalipsis.



Es tiempo de que los verdaderos poderes enfrentados en la guerra de Ucrania se sienten a buscar la paz. Rusia y los Estados Unidos parecen niños jugando con fuego. Su inconsciencia e irresponsabilidad no pueden llegar al nivel de provocar una nueva extinción masiva, ahora de la especie humana. Basta de dolor.



Es absurdo el cálculo de alargar la guerra para quebrar a Rusia, sus aliados no lo permitirán. Vivimos en un mundo multipolar, organizado de manera bipolar. Por un lado Estados Unidos y la Unión europea, por el otro, Rusia y los BRICS, que significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Basta de dolor y sangre, es hora de parar y establecer la paz. Demasiados sufren.



Ahora más que nunca se requiere sensatez, prudencia y sabiduría entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para restablecer la paz en el mundo, meta para la que se han mostrado incapaces, reflejando que quizás convenga eliminar el Consejo de Seguridad y que la Asamblea General asuma sus funciones.



Creo que, ante la turbulencia e irracionalidad global, República Dominicana debe declararse neutral como Suiza. Y dedicarse a convertirse en un importante suplidor global de alimentos frescos y procesados, construyendo las agroindustrias necesarias. Y las industrias que se necesitan para sustituir importaciones, y multiplicar las exportaciones, para convertir a RD en una potencia emergente.