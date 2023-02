Comparto la conversación entre un comunicador y el ex mandatario que lideró el más largo ejercicio de poder en tiempos modernos, a propósito del discurso pronunciado por Luis Abinader ayer 27 de febrero.

Periodista (P). Señor Presidente ¿Qué le ha parecido el mensaje?



Pasado 1 (P-1) Como shaben, lo mío es la conceptualizshación. “No llenó las expectativash”.

P.-Frente a los extendidos efectos del COVID y la guerra en Ucrania, Abinader ha mostrado capacidad de trabajo, tiene bajo control la corrupción y la impunidad, respeta la institucionalidad y demuestra ser un gran estadista…

P1.-Eshpejishmo, quizás usted quiso decir gran activishta.

P.- ¿No es importante que haya puesto fecha a la inauguración del Metro hasta Los Alcarrizos, al Teleférico de ese municipio, su circunvalación; que amplíe el Metro desde Villa Mella hasta Punta y duplique la cantidad de vagones por ferrocarril, y que esté transformando la Autopista Duarte?

Que acabe de inaugurar la circunvalación de Azua y al finalizar este a!nolo hará con la de Baní/

P-1. Son leyendash urbanash, y lo que pueda tener algún valor son imitacionesh de mi Nueba Yol Chiquito.

P.-El Presidente dice que da continuidad a las inversiones del estado, lo que representa ahorros públicos.

P-1. Retórica.

P.- Pero Presidente, Abinader documentó montos de inversión, una relación de obras construidas y a inaugurar, dijo que en sus 4 años de gestión ningún otro gobierno habrá hecho tanto…

P1. Excúsheme de nuevo…shon datosh maquilladosh, como los del Banco Central.

P.-Pasemos a la política. Abinader no dijo si se repostulará, pero su informe esperanzador indica que podría hacerlo más adelante…

P.1- Él tendrá que terchiarme la ñoña.

P.-¿De dónde le sale esa seguridad, si los estudios dicen que Abinader tiene alta aprobación…?

P-1. Mish encuestash dishen que shoy el ganador.

P.-Los del PRM dicen sus números sólo figuran en las encuestas de John Barry y Nelson Gómez…

¿No teme usted que en este proceso, le reaparezca el fantasma del Quirinazo?

P.1. A quien pershigue la jushticia no esh a losh que fueron mish funcionariosh, ni a mi familia.

P.-Los de P.2 dicen que eso es retaliación política…

P.1-Ah, no, yo no shé, no, el país me ha eshcushado decir que she debe responder a las inveshtigacionesh de la Justicia…

P.-Aunque ahora emergen divergencias entre P.2 y P.3 ¿Cree en la posibilidad de una alianza con ellos?

P.1-Mire, P.2 ya está prácticamente retirado, y creo que a P.3 lo que le conviene es apoyarme y fortalecer su liderazgo allá en su ciudad…



Eshtoy obshervando con atenshión el modelo de mi amigo Daniel Ortega y la Murillo. No she shi P-4 inshista en quedarshe como agente libre…o recordará que donde fuego hubo…



El audio terminó y no me queda claro si el comunicador llegó a la conclusión de que P.-1 parece estar tirando la toalla y que está en la cosa para impulsar el relevo de su hijo.