En 48 hora tendremos elecciones municipales. Es posible que la cobertura periodística de los medios de gran circulación o presencia digital, no se interesaran en los temas de campaña de las provincias con importante presencia turística, de las que tienen un turismo incipiente, o están en proceso de lanzamiento. Quizás por eso siento la ausencia del tema. También es posible que si estuviera y no ganara el espacio que le corresponde.



Las provincias turísticas, en orden de importancia, son La Altagracia, Puerto Plata, La Romana, Samaná, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís. Con turismo emergente Santiago, Espaillat, Santo Domingo y Maria Trinidad Sánchez. Con proyectos turístico en desarrollo, El Seibo (Miches) y Pedernales. Con una interesante propuesta de turismo interno de montaña, La Vega. Con potencial turístico esta germinando: Peravia, Barahona, Montecristi y Hato Mayor.



Es una valoración personal, pero ofrece una fotografía aproximada de la distribución geográfica de un sector que es reconocido como el motor que ha impulsado la reactivación económica post crisis, por el Banco Central e instituciones internacionales, que parten de criterios objetivos de análisis.



En 15 de las 32 provincias (incluyendo en esa categoría al Distrito Nacional), el turismo es el sector líder, tiene una notable presencia, se impulsan importantes proyectos de desarrollo o ya está sembrada la semilla que puede convertirlo en un sector con importante impacto económico y social.



En La Altagracia, el turismo es el principal motor productivo del municipio cabecero, Higüey, y es la base de la economía de sus distritos municipales: Verón-Punta Cana (principal demarcación turística nacional), Boca de Yuma y Bayahíbe. También tiene gran incidencia en Las Lagunas de Nisibón y La Otra Banda. En Bayahíbe, el sector sigue adelante y Boca de Yuma sigue dando pasos positivos.



En la provincia Puerto Plata, a pesar del decaimiento de las últimas dos décadas, el turismo es una fuerza productiva con impacto en todo el litoral Atlántico: Puerto Plata/Sosúa/Cabarete. Sus dos puertos lideran el turismo de cruceros, y está en marcha la prometedora iniciativa del Banco de Reservas y el gobierno en Punta Bergantín, donde ya están identificados los inversionistas de los primeros hoteles.



En Samaná el triángulo Santa Bárbara de Samaná/Las Terrenas/Las Galeras, el puerto de cruceros que construye un grupo liderado por la familia Schad en la capital provincial y la propuesta de la mexicana ITM para convertir a Arroyo Barril en puerto de cruceros, son iniciativas que aportarán mayor dinamismo a la región, incluyendo a la vecina provincia María Trinidad Sánchez.



El litoral Sureste tiene a Boca Chica (provincia Santo Domingo) y a Juan Dolio (San Pedro de Macorís), y se mantiene activo. Pero su principal joya es La Romana, con una oferta liderada por Casa de Campo, que sigue creciendo. La joya de la corona del actual gobierno es Pedernales con su proyecto de aeropuerto, puerto de cruceros y oferta hotelera.



El recuento para este artículo es limitado, pero quiero estar equivocado y pensar que el turismo sí está presente y reclamar a los colegas periodistas por no reportarlo.