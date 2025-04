(1 de 2)

Donald Trump, agudo y exitoso dirigente político (líder singular del Partido Republicano) de Estados Unidos, ¡ha sorprendido al mundo con unas inesperadas declaraciones públicas!



La semana pasada, Trump, presidente de EE.UU., tras ganar por segunda ocasión las elecciones presidenciales, declaró -y lo dijo en serio- que no descarta buscar un tercer período en la Casa Blanca.



Reveló: “La gente pide que me presente para un tercer mandato… y digo que hay una manera de hacerlo”.



Lo precisó consciente de que para lograr tan ambicioso propósito, el Congreso de USA tiene que modificar la legendaria Constitución.



La prensa estadounidense resalta que “los comentarios de Trump llegan después de que declarara, en una entrevista con la cadena NBC, que existen métodos para postularse para un tercer mandato”.



Lo legal: “La Decimosegunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1951, establece que ninguna persona puede ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”. ¿Se entendió?



Sin embargo, es muy temprano todavía -a pesar de la sorpresiva declaración de Trump- para entrar en un análisis respecto a una posible (¿?) tercera postulación del actual presidente estadounidense.



Pero también citar lo que dijo Trump de que si se modifica la Constitución de EE.UU. le gustaría volver a ser candidato por el Partido Republicano y tener como rival al expresidente Barack Obama, del Partido Demócrata, y quien gobernó dos períodos consecutivos (2009-2013, 2013-2017).



Trump, quien ganó las elecciones de noviembre del 2017, sucedió a Barack Obama en la Casa Blanca.



¡Weeeeepa! Pero, una batalla electoral Trump-Obama sería un acontecimiento de alta trascendencia en la política estadounidense.



A propósito -¡y vaya tremenda coincidencia!-, en marzo del 2019 publiqué un libro con este título: Trump vs Obama (¿Quién gana?) en el que hago un enfoque de las administraciones de los citados mandatarios.

Tras Trump salir airoso en la consulta electoral de noviembre del 2017, al vencer (con el voto del colegio electoral) a Hillary Clinton, del Partido Demócrata quien fue declarada perdedora a pesar de que obtuvo mayoría (con más de tres millones de sufragios a su favor) en el voto popular.



Cito las siguientes líneas plasmadas en mi obra: “el juego de las ideas entre Trump y Obama no para y creo que nunca encontrará frenos. Porque el debate entre ambos políticos seguirá”.



En ese mismo contexto expongo: “El presidente Trump, sea como jefe de Estado por cuatro años, o más, (si gana la reelección) tiene en carpeta su gran objetivo que es ser recordado como mucho mejor presidente que su antecesor Barack Obama”. Este tema está sumamente interesante.

Continuará…