Si en las elecciones presidenciales del próximo 19 de mayo se produce un desenlace en la noche de ese mismo día, es decir, en primera y única vuelta, como indican las encuestas, el país estará cumpliendo 28 años sin que sea necesaria una segunda ronda de votaciones. El sistema de doble vuelta fue instaurado en la reforma constitucional del 1994, pero estrenado en las elecciones del 1996. Fue en ese proceso cuando se requirió convocar a una segunda vuelta, 45 días después de la Constitución, lo que nunca se ha repetido, y ya se han realizado otras seis elecciones presidenciales. Fue debut y despedida. Al menos, así ha quedado, hasta el momento.



El historial



En el historial de esas elecciones hay competencias con dos fuerzas dominantes, en unos casos, y en otros casos con tres partidos fuertes, pero la constante es el desenlace en primera vuelta, incluido un caso atípico como el del 2000, cuando el PRD logró cerca de la mitad de los votos, y la oposición la otra mitad, pero no hubo segunda vuelta por una decisión del PLD, que quedó en segundo lugar. Aunque no se haya dicho así, la razón principal es que en la práctica no era posible lograr la sumatoria de votos del partido morado y del PRSC, que quedó tercero.



Cálculos sobre posible segunda vuelta



El argumento utilizado para convencer de las posibilidades de que haya segunda vuelta es que, en un escenario donde hay tres partidos principales, ninguno llega al 50 por ciento de los votos. El argumento se cae, no solo con el ejemplo del 2000. Tanto en el 2004 como en el 2008, había una tríada de partidos mayoritarios, compuesta por el PRD, el PLD y el PRSC. Lo que ocurrió en ambos casos es que el partido rojo cayó en el tercer lugar y se desplomó, al punto de que no alcanzó los dos dígitos en ninguna de las dos ocasiones.