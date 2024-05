Los informes de la encuesta de opinión que aplica el Banco Central durante todo el año a una muestra representativa de los turistas que regresan a su país de origen por los diferentes aeropuertos, aporta datos que confirman aspectos importantes que reflejan la calidad del producto y explican los buenos resultados obtenidos, a pesar de la crisis del período 2020-2021-2022. Además, nos dicen por qué este destino vuela alto y gana popularidad en el escenario mundial.



Cumplimiento de las expectativas. En el 2002 el cumplimiento de las expectativas en sus vacaciones en República Dominicana más bajo se registró en el primer trimestre del año con un 98.7%. En el resto del año estuvo por encima del 99%. En el 2023 el resultado más bajo fue en el cuatro trimestre con un 99.3%., en los demás fue un 99.4%, 99.6% y 97%.



Calidad de los servicios. En el 2022 el 41.5% los calificó de excelentes, el 33.9% de muy buenos y el 16.7% como buenos. Solo 1.1 los valoró como aceptables y el 0.1 malos. En el 2023 el 44.5% los evaluó como excelentes, 32.2% como muy buenos y el 22.2% buenos.



Evaluación de los precios. En el 2022 el 70.6% los consideró aceptables, el 18.6% bajos y el 8.5 muy altos o altos. En el 2023, el 71.5% los evaluó como aceptables y el 20% bajos. El 5.7% dijo que eran altos o muy altos.



Regresar al país como destino turístico. En el primer trimestre del 2022 dijo que si el 67.5%, y no 31% 23.8%; en el segundo trimestre si el 79.6% y el 14.8% no; en el tercer trimestre el 72.8%, que si y el 21.1% que no. En el cuatro trimestre el 60.8 dijo si y el 28.3%. Los indecisos estuvieron entre el 6.1% y el 10.9%. En el 2023 en el primer trimestre el 98.7% regresaría, en el segundo el 99.2%, en el tercero el 98.7 y en el cuarto el 98.5%. Sobre regresar al mismo lugar de República Dominicana, más del 76% confirmó que lo haría.



Motivo para escoger nuestro país. En el 2022: el 44% calidad de las playas, el 17,1% la hospitalidad, el 13.4 los amigos y relacionados, y el 7% el clima y los precios razonables. En el 2023: el 51.5% calidad de las playas, 14.9% la hospitalidad, 11.6% amigos y relacionados, el 7% el clima y el 5.7% los precios razonables.



Antes la encuesta también aportó indicadores buenos y muy buenos. Ahora esos atractivos resultados tienen más impacto, porque los éxitos en la gestión de la crisis de la pandemia atrajeron al destino RD la mirada de miles de agencias, turoperadores y millones de clientes, que no sabían de nuestra existencia y atractivos. El mérito de la gestión de Luis Abinader fue convertir la crisis en una oportunidad, lanzando una acción con una fuerte asociación con el sector privado. Seguro que el domingo eso le aportará muchos votos. Y si gana, como vaticinan las encuestas, debe hacer como los buenos jugadores domino que siempre aconsejan: repite, mata y cuadra.