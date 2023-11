¡Hola, queridos lectores de elCaribe! Recuerdo que alguien me hablaba de la diferencia entre “mediodía” y “medio día”, términos que suenan igual, se escriben diferente y tienen significados distintos, pero que derivan en confusión en algunos hispanohablantes.



De manera muy clara, la Fundéu explica que la expresión “medio día” indica duración. Por ejemplo: Mi hermano solo trabaja medio día de lunes a viernes porque debe estudiar en las tardes.



En el caso del término “mediodía”, también coinciden las Academias en que este término, cuando las dos grafías se escriben unidas, hace referencia al momento en que está el Sol en el punto más alto de su elevación sobre el horizonte.



Pese a que las explicaciones son claras, pocos son los individuos que utilizan el castellano como lengua de origen, que se preocupan por investigar cuál es la forma correcta de redactar estos dos términos que siguen confundiendo, incluso, a periodistas y a intelectuales.



Un dato importante que también debemos anotar es que, del mismo modo, al igual que “medio día”, el término “media noche” expresa duración. Por ejemplo: “Se pasó media noche desvelado porque tenía mucha tos”, mientras que medianoche, en una sola palabra, hace referencia a la hora en que el Sol está en el punto opuesto al mediodía.



Ahora bien, no solo se comete el error de escribirlas separadas cuando no se debe, ya que, a la hora de abreviarlas, que se utiliza mucho en los medios de comunicación para ahorrar espacio, se cometen errores ortográficos al hacerlo.



En el caso de doce de la mañana, que, al ser estrictamente el mediodía, se produciría una contradicción si se empleasen las abreviaturas que indican anterioridad o posterioridad a ese punto de referencia, en este caso lo que aplica es utilizar simplemente la abreviatura m. (del latín ‘meridies’, ‘mediodía’). Así que, si usted quiere abreviar mediodía, lo correcto es escribir “12 m.”, que significa 12:00 de la mañana o 12:00 del mediodía.



Indica la Fundéu que para escribir las 12 de la noche, “se recomienda usar la abreviatura a. m., considerando que a medianoche comienza un nuevo día y, por tanto, su indicación horaria es anterior al mediodía de este: 12 a. m., que es igual a doce de la noche.



Una observación importante que nos hace la Academia, es que, “aunque en algunos dispositivos electrónicos, como relojes o despertadores digitales, está extendida la representación de estas indicaciones como siglas (AM, PM), lo adecuado cuando se emplean en un texto es escribirlas como abreviaturas, esto es, con minúsculas y sin prescindir del punto abreviativo ni del espacio entre sus elementos.

¡Gracias por leerme!