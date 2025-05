Luego del ruido que afectó a la FP por la secretaría general, finalmente la organización logró una salida consensuada y ahora todo es amor, cariño y comprensión. Cero disidencias. En la reunión de la Dirección Central del pasado domingo, votaron el reglamento que establece que serán los nuevos miembros de la Dirección Central que escogerán las principales autoridades. Fue aprobado a unanimidad por la Dirección Política, incluido Dionis Sánchez y Franklin Rodríguez, que originalmente habían rechazado la decisión.



Pero antes hubo un arreglo que provocó anexos al reglamento original. La decisión fue de lo más encantadora, todos los miembros de la Dirección Central se quedan, aunque participen y pierdan. Serán premiados con la cuota de 300 asientos que se reservó la cúpula.



Lo más interesante fue la decisión del nuevo cargo de la discordia, supervisor nacional. Como la plaza tenía a más de dos aspirantes, Leonel decidió distribuir el pastel y dar a cada uno una porción, pero en lugar de dos, la dividió en 4. Ahora serán supervisores regionales, el gran Santo Domingo para Rubén Maldonado y el Cibao central, Dionis Sánchez.



Pero antes de llegar a ese acuerdo, no fue solo Peñita que sufrió tremendo susto para continuar en el cargo. Aunque no se supo en la opinión pública, al vicepresidente, Radhamés Jiménez, no le gustó la promoción que se hizo en redes sociales de Félix Bautista para el cargo que él ocupa. Fue donde Leonel y le pidió que le resolviera ese problema y así fue.



En la FP todo está resuelto sin mayores problemas, todo el mundo se queda donde está y subirán cuatro nuevos generales para hacer el trabajo de territorio. Con esa decisión la organización responde a la preocupación de la dirigencia sobre el trabajo de la secretaría general.



En esta fase la FP pasó la prueba y Leonel pudo dirigir con éxito el trabajo organizativo, un área de la actividad política que se le había identificado como debilidad. Además, logró imponer su visión de las relaciones humanas, premiar a todos y sin castigo para nadie. Ahora convocarán a votaciones para el trámite de lo acordado.